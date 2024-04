Critican las podas y desmoches de árboles en plena primavera

El colectivo Amigos del bosque ha criticado las podas y desmoches que el Ayuntamiento de Ubrique; a través de la empresa encargada de la jardinería en la localidad, Basica S.A.U., está realizando actualmente en la localidad. Este grupo afirma: “Desmochar árboles los perjudica gravemente; hacerlo en primavera es una auténtica aberración”.

Según expresó este colectivo en un comunicado difundido el 10 de abril de 2024, “las podas agresivas, como el desmochado o los terciados, acaban por debilitar el arbolado. Esto hace que el árbol esté más expuesto a plagas o que enferme más fácilmente, que no se desarrolle, que se reduzca su longevidad o incluso que acabe muriendo. Desde el punto de vista de la seguridad ciudadana las podas agresivas aumentan el riesgo de pudriciones y producen nuevas ramas débilmente unidas al tronco y, por lo tanto, el riesgo de rotura de ramas o, incluso, la caída del árbol”.

Este grupo ecologista añade: “Estas podas agresivas, que eliminan las ramas, brotes y hojas que tanta energía le ha costado al árbol producir, son una aberración mayor si se hacen en época de crecimiento vegetativo del árbol. Pues él árbol no puede obtener el alimento que necesita más que nunca, ya que está tratando de crecer, porque no tiene hojas. Tampoco puede respirar por estas mismas hojas que ya no tiene. Todo esto cuando se aproxima la época del año de mayores temperaturas y estrés hídrico. Para más inri, muchos árboles de Ubrique han sufrido desmoches hace unos pocos meses: por lo que parece que se ha emprendido una guerra para conseguir agotarlos y extinguirlos. Además, tenemos que tener en cuenta que la primavera es época de cría y estos árboles pueden albergar nidos de pájaros que quedarían destruidos”.

Amigos del bosque subrayan: “Y todo esto no es que sea opinión nuestra sino que son razonamientos producto de la más básica evidencia científica y técnica. Por ejemplo, consultado un profesor de paisajismo en activo nos confirma que “las podas agresivas tipo desmoche solo se deberían realizar excepcionalmente. Pero si se hacen en árboles de bulevares urbanos, solo se realizan en época otoñal o invernal, pero jamás en primavera ya que los privaría de ramaje y vegetación suficiente para que den sombra en el núcleo urbano. Además provocaría un daño innecesario al árbol al no hacerse en la época de reposo de savia”.

Por ello Amigos del bosque recuerdan al Ayuntamiento de Ubrique y a la empresa encargada de la jardinería en el municipio, Basica S..A.U., que “los árboles son seres vivos, no mobiliario urbano, y que, deben ser tratados como tales. Queremos recordarles también que estos árboles desmochados van a dejar de proporcionarnos los innumerables beneficios que nos dan los árboles en todo su esplendor: van a dejar de dar toda la sombra que podrían y así bajar las temperaturas cada vez más altas, no van a eliminar todo el CO2 que podrían también, no van a absorber contaminación, van a dejar albergar vida más allá que la del propio árbol”.

“Por eso queremos pedirles que se eviten los desmoches y terciados sistemáticos que tanto daño les hacen y que, además, despilfarran el dinero público por innecesarios y contraproducentes. Demandamos que la poda de estos seres vivos sea anticipativa, en la época adecuada y que se reduzca a lo mínimo limitándose a necesidades reales como la eliminación de ramas secas, ramas que vayan a entrar en casas… Para ello creemos que es imprescindible que el ayuntamiento apruebe un reglamento de arbolado urbano ya”, apostilla el colectivo.