Abierto el plazo de solicitud para el ingreso voluntario en Protección Civil

El Ayuntamiento de Ubrique ha abierto el plazo para la solicitud de ingreso en la Agrupación de Voluntarios de Protección Civil de esta localidad. Según la normativa, “podrán pertenecer a la Protección Civil todas aquellas personas que quieran colaborar y prestar sus servicios de carácter voluntario en la Protección Civil Local sin impotrar raza, sexo, ideología política o religiosa, no estar inhabilitadas para el ejercicio de funciones públicas por sentencia firme, no haber sido expulsadas de una Agrupación por resolución administrativa firme, no padecer enfermedad, ni discapacidad física, psíquica o sensorial que impida ejercer normalmente funciones de voluntariado de Protección Civil, superar el curso de formación básica para voluntariado de Protección Civil y finalmente aquellos otros requisitos que prevea específicamente el Reglamento de la Agrupación, que deberán, en todo caso, respetar el principio de no discriminación”.

Las personas interesadas deberán presentar el anexo I de solicitud de ingreso debidamente cumplimentado a través de las siguientes vías:

Vía telemática: a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Ubrique, seleccionando el trámite Instancia General y adjuntando el anexo I de solicitud de ingreso. La identificación de los usuarios en la Sede Electrónica admite las modalidades del sistema Cl@ve, certificado digital y DNI electrónico.

Vía presencial: entregando el anexo I de solicitud de ingreso en el Registro General del Ayuntamiento de Ubrique.