La Pícara de Cervantes, en La Salita de Teatro

El sábado 16 de diciembre de 2023, a las 7 de la tarde, se representará en La Salita de Teatro la obra teatral La Pícara de Cervantes, con idea, dramaturgia, dirección y actuación de Aida Santos-Allely. Tras finalizar la representación habrá un coloquio de esta actriz con el público asistente.

Esta actividad corresponde al proyecto "Sierra de Cádiz, Cultura Abierta 2023", organizado anualmente por la Asociación Cultural Álter Ego Teatro y que ha sido subvencionado por la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz.

Obra: “La Pícara de Cervantes”.

Compañía: Aida Santos-Allely.

Fecha: Sábado 16 de diciembre de 2023.

Hora: 19:00 h.

Lugar: La Salita de Teatro, c/ Santiago, 6 A. Ubrique (Cádiz).

Entradas: Actividad gratuita. Reserva de entradas hasta completar aforo por whatsapp al tlf. 679968895 o bien por correo electrónico a: asociacionalteregoteatro@gmail.com

Organiza: Asociación Cultural Álter Ego Teatro.

Proyecto “Sierra de Cádiz, Cultura Abierta 2023”.

Proyecto subvencionado por la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz.

Sobre la obra

La Pícara de Cervantes es una obra interpretada por una actriz que encarna a los catorce personajes que aparecen en la escena, recreando así un bululú. La propuesta está concebida al más fiel estilo del s. XVII para representarse en plazas, patios vistosos… La Pícara, basada en el Pedro de Urdemalas de Miguel de Cervantes, es una mezcla de los caracteres que nos presenta la literatura de la época; de esa Lozana Andaluza y de esa Serrana de la Vera, y de esas comediantas que existieron como Mariana de Vaca o la Gran Sultana, y de esas Pícaras como Elena de Paz; personajes curtidos por la hostilidad de su contexto. Para enfatizar esta idea, mi Pícara no tiene nombre, se convierte así en un símbolo que representa a todas.

3º Premio al espectáculo (VI Festival Fiesta Corral Cervantes; Fundación Siglo de Oro de Madrid,2022). Estrenada en Diciembre del 2022 en el Corral Cervantes de Madrid (org. por la Fundación Siglo de Oro)

“Una comedia, una actriz, un bululú, más de diez personajes. Pasen y vean…” . “La Pícara de Cervantes” nos traslada a la época del autor del Quijote y a través de sus versos la protagonista, una pícara y comedianta, nos cuenta su vida llena de aventuras y desventuras; historias de amores y celos, fugas, robos, en definitiva una historia de supervivencia en tono de sátira que harán las delicias del respetable.”

Selección y adaptación de las Comedias y Entremeses de Miguel de Cervantes Saavedra. Un homenaje al gremio de los comediantes, una reivindicación a las actrices del Siglo de Oro y un guiño a esa picaresca castellana que llevamos en la sangre y que siempre estará de actualidad.

Sinopsis

La Pícara de Cervantes nos traslada a la época del autor del Quijote, en la que la protagonista nos cuenta en verso sutil su vida llena de aventuras y desventuras; historias de celos, embustes, robos y fugas en tono de sátira que harán las delicias del respetable. Una comedia, una actriz, un bululú, catorce personajes. Pasen y vean…

“Tres pasiones me han motivado a realizar esta obra: mi admiración por la literatura de Miguel de Cervantes, el teatro en verso y el mundo de los actores del Siglo de Oro —en especial la mujer, la comedianta—. Desde pequeña me han apasionado la poesía y el teatro. Tras licenciarme en Arte Dramático he trabajado el teatro de Lope de Vega, Calderón, Zorrilla, Shakespeare, Molière… pero no el de Cervantes, ya que de este universal autor son más conocidas las Novelas Ejemplares y El Quijote. Esto es algo que, como sabemos, el propio Cervantes sufrió en vida. Y aquí entro yo, con mi pequeña y humilde aportación, recuperando su figura a través de su teatro.”

—Aida Santos-Allely

