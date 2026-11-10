Presentación de las Jornadas Romanas de Ubrique

El sábado 21 de noviembre de 2026 se celebran las Jornadas Romanas de Ubrique, organizadas por el Ayuntamiento con la colaboración de la Diputación Provincial de Cádiz. En un comunicado difundido el 10 de noviembre de 2026, la Diputación informó:

«Ubrique no quiere olvidar su historia. La cultura, las costumbres, hasta el ocio del antiguo imperio romano que hace siglos convirtieron a Ocuri -en el entorno de la actual Ubrique- en uno de sus principales asentamientos en territorio gaditano, vuelven a tener presencia en la localidad el próximo 21 de noviembre. Será entonces cuando se celebren las Jornadas Romanas de Ubrique».

La diputada Paula Conesa y la delegada municipal de Cultura ubriqueña, Patricia Caro, han presentado en el Palacio Provincial la programación de esta cita. También han participado en el acto figurantes ataviados con ropas y distintivos de la época.

Paula Conesa ha invitado a disfrutar de estas Jornadas que permitirán realizar “un viaje al pasado romano de Ubrique, donde vamos a conocer las más diversas actividades que configuraron el proceso de romanización que abarcó toda la península ibérica”. La diputada ha destacado que la institución provincial apoya esta iniciativa porque “estamos muy pendientes y cuidamos de nuestros municipios, especialmente porque somos garantes de nuestras tradiciones y de nuestra historia”. Además, ha señalado que este tipo de acciones tienen un calado importante para la dinamización del pueblo a nivel turístico y comercial.

Por su parte, la concejala de Cultura de Ubrique, Patricia Caro, ha puesto énfasis en el carácter familiar de un programa diseñado “para toda la familia” y con una atención muy especial para los más pequeños, que podrán acercarse a una parte fundamental de la historia de Ubrique y el conjunto de la provincia de una manera lúdica y relajada.

Las Jornadas, que tienen por título ‘Ubrique romana: Un viaje a la antigua Roma’ se celebran por primera vez como alternativa a la suspensión este año de la tradicional Bajada Romana de Ubrique, con un enfoque diferente pero sin querer renunciar al legado histórico de la localidad, y tiene la vocación de convertirse en un espacio de “convivencia, cultura y diversión”.

Entre las actividades previstas está la recreación de un campamento militar, prácticas de tiro con arco, un taller de lucha de gladiadores, diferentes mesas lúdicas, el taller ‘Escuela de Legionarios’, animación de calle -con el colofón del pasacalles ‘Arde Roma’-, y atracciones para los más pequeños, como una noria de madera o un carrusel de sillas voladoras. Además, será una ocasión para disfrutar de la gastronomía local.

La programación de las Jornadas romanas de Ubrique 2026 se desarrollará íntegramente en la Avenida de España, en horario de 12:00 a 20:00 horas. Todas las actividades tienen carácter gratuito.