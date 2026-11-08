Por la huelga general el 11N

Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) hacen un llamamiento a la huelga general el miércoles 11 de noviembre de 2026. Estas organizaciones afirman:

La huelga general del 11N es la respuesta a la insaciable avaricia inmobiliaria que especula con uno de los principales derechos de ciudadanía, haciendo prácticamente imposible el acceso a la mayoría a una vivienda digna.

La huelga general del 11N es la denuncia de la clase trabajadora a una política empresarial que aprovecha el crecimiento económico del país para engordar su patrimonio con grandes beneficios a costa de los salarios de las personas trabajadoras.

La huelga general del 11N muestra la indignación de la mayoría del país por un modelo económico que traslada a los precios y al consumo de bienes básicos, los márgenes empresariales para sufragar los incrementos de los costes de la crisis energética provocada por la infamia de las guerras.

La huelga general del 11N nos muestra la fuerza de una sociedad movilizada liderada por la juventud, mujeres y hombres que demuestran su compromiso con la lucha colectiva y que para nada son la generación de cristal.

La huelga general del 11N es un clamor contra la precariedad laboral y habitacional que lastra a millones de personas, y especialmente a mujeres y migrantes afectados por una situación de vulnerabilidad económica.

La huelga general del 11N es un llamamiento a vivir dignamente, a no dejarnos la salud en el trabajo, a no ser estigmatizados por empresarios carentes de ética cuando enfermamos, a que nuestras preocupaciones por llegar a fin de mes y no ser desahuciadas no nos aboquen a la enfermedad mental.

La huelga general del 11N confirma el compromiso de la sociedad con unos servicios públicos que garanticen la salud, educación, cuidados y vivienda evitando que sean las personas trabajadoras las que se lo tengan que pagar en el sector privado.

Comunicado de CCOO

La Unión Provincial de Comisiones Obreras (CCOO) expresó en un comunicado: «El próximo 11 de noviembre (11N) nos movilizamos en la Huelga General para defender nuestros derechos y exigir un futuro digno para todas las personas trabajadoras.

Trabajar debe permitir vivir con dignidad. Salimos a las calles y a las carreteras para exigir soluciones reales frente a la subida de precios, la precariedad laboral, la especulación con la vivienda y el deterioro de los servicios públicos.

¿POR QUÉ VAMOS A LA HUELGA GENERAL?

Subida de salarios y control de la inflación: Exigimos salarios dignos para recuperar el poder adquisitivo frente al encarecimiento del coste de la vida.

Garantizar el derecho a la vivienda: Frenar la especulación inmobiliaria, regular precios de alquiler y ampliar la oferta de vivienda pública.

Reducción de jornada y fin de la precariedad: Trabajo de calidad, conciliación real y control horario efectivo.

Defensa de los servicios públicos: Cobertura pública garantizada en sanidad, educación y cuidados para toda la sociedad.

CARAVANAS DE COCHES:MARTES 10 DE NOVIEMBRE (10N)

Como calentamiento y para visibilizar la huelga en toda la provincia la jornada previa, convocamos las siguientes caravanas de coches:

Jerez: 10:00 h

Cádiz: 11:00 h

Algeciras: 18:00 h

CONCENTRACIONES, MANIFESTACIONES:MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE (11N)

Cádiz: Concentración a las 10:00 h

Jerez: Manifestación a las 11:00 h

Algeciras: Manifestación y concentración a las 12:00 h

Cádiz: Manifestación a las 18:00 h

La Línea: Manifestación a las 18:00 h

CANALES OFICIALES DE INFORMACIÓN Y SEGUIMIENTO

Páginas Web: https://huelgageneral11n.com/

Instagram: https://www.instagram.com/channel/V3jqCy_J7Mdk_G4F/

Comunidad de WhatsApp «Yo voy a la Huelga General 11N»: https://chat.whatsapp.com/LfsuuqbOam02JzwOgeY1aC

Comunicado de IU

Por su parte, Izquierda Unida expresó en un comunicado difundido el 5 de noviembre: «Nuestra organización se está volcando en la Huelga General del 11 de noviembre, convocada por los Sindicatos de Inquilinas, los movimientos sociales en defensa de la vivienda y los sindicatos de clase. Con el derecho a la vivienda, la sanidad, la educación y los cuidados no se juega. Frente a quienes engordan sus beneficios a costa de nuestros derechos, ¡movilización social!

Desde Izquierda Unida exigimos:

Subir los salarios —el SMI, como mínimo, un 7%— y reducir inmediatamente la jornada laboral.

Acabar con la especulación inmobiliaria, prohibir los desahucios y garantizar por ley el derecho a la vivienda.

Controlar los precios de los bienes básicos y de la energía para proteger a las familias.

Paremos los centros de trabajo, vaciemos las aulas y llenemos las calles hasta que el sentido común se convierta en ley. Desde lo local, todas y todos podemos hacer que esta huelga general sea un éxito».