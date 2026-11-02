Obras en la vía pecuaria para mejorar el acceso al Centro Ocupacional El Curtido

La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía ha iniciado el lunes 2 de noviembre de 2026 los trabajos de «mejora de la vía pecuaria del Mojón de la Víbora, en el término municipal de Ubrique». La actuación, con una inversión aproximada de 200.000 euros, «permitirá recuperar uno de sus tramos más deteriorados y mejorar las condiciones de circulación y seguridad de los vecinos y usuarios habituales de este camino, especialmente de las personas que acuden al Centro Ocupacional El Curtido», según expresó la Junta en un comunicado.

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz, Óscar Curtido, ha visitado la zona de actuación junto al alcalde de Ubrique, Mario Casillas, para conocer de primera mano el estado de la vía pecuaria y las necesidades de mejora, así como el Centro Ocupacional El Curtido, donde mantuvieron un encuentro con sus responsables y usuarios.

Los trabajos en la vía pecuaria contemplan el saneamiento y la sustitución de los paños de hormigón deteriorados, así como la reparación de una zona afectada por un pequeño desprendimiento de ladera. En este punto se ejecutará una escollera para estabilizar el terraplén y se repondrá la losa de hormigón dañada.

Curtido ha mostrado su «satisfacción por el inicio de unas obras que responden a una necesidad trasladada desde hace tiempo y a un compromiso adquirido con el centro y sus usuarios». “Comienzan unos trabajos muy esperados que van a mejorar de forma importante la seguridad y el acceso al Centro Ocupacional El Curtido, pero también las condiciones de esta vía pecuaria para todos los vecinos que la utilizan. Era un compromiso que habíamos adquirido y me alegra comprobar que hoy empieza a hacerse realidad”, ha señalado el delegado territorial.

Asimismo, ha subrayado que “la conservación de nuestras vías pecuarias no consiste únicamente en recuperar caminos y proteger nuestro patrimonio público, también significa facilitar los desplazamientos, mejorar la seguridad y atender necesidades reales de nuestros municipios, especialmente cuando estas actuaciones tienen una repercusión tan directa en la vida cotidiana de las personas”.

Por su parte, el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, ha trasladado su agradecimiento a la Junta de Andalucía por su predisposición y compromiso con el municipio, destacando la importancia de que las administraciones escuchen las necesidades de los ayuntamientos y trabajen de manera coordinada para ofrecer soluciones a sus vecinos.

Continuidad de las actuaciones en la vía pecuaria

Esta intervención da continuidad a las mejoras realizadas en 2024 en la Cañada Real del Mojón de la Víbora, cuando la Junta de Andalucía actuó sobre un recorrido de 2,8 kilómetros, con trabajos de reparación del firme en 1,7 kilómetros y una inversión superior a 140.000 euros.

Las obras iniciadas ahora «permitirán seguir avanzando en la recuperación de esta vía pecuaria, actuando sobre uno de sus puntos más deteriorados y especialmente relevante por su utilización como acceso al centro ocupacional y por los desplazamientos habituales de los vecinos».

Finalmente, el delegado territorial ha puesto en valor la colaboración institucional con el Ayuntamiento de Ubrique y ha reiterado «la importancia de mantener una comunicación permanente con los municipios para conocer sus necesidades y avanzar en la conservación y mejora de la red de vías pecuarias de la provincia de Cádiz».