El ministro de Asuntos Exteriores y cabeza de lista del PSOE al Congreso por la provincia de Cádiz en las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026, José Manuel Albares, acudió el día 21 a Ubrique acompañado por la secretaria local, Isabel Gomez, el número tres de la candidatura, Alfonso Moscoso, alcalde de Villaluenga, y otros representantes socialistas. Albares destacó «la importancia de Ubrique para la provincia de Cádiz como motor de empleo a través del sector de la piel», según informó Radio Ubrique.

En un comunicado, el PSOE de Cádiz expresó que “la visita ha servido para poner en valor la importancia estratégica de Ubrique y del conjunto de la Sierra de Cádiz, un territorio caracterizado por el talento de su gente, su capacidad emprendedora, su tradición y potencia industrial y sus oportunidades de desarrollo económico y social. El ministro Albares ha trasladado su compromiso con proyectar los productos de Ubrique en el mundo, “símbolo de la calidad y excelencia de Cádiz, así como con los trabajadores, que gracias a este Gobierno han visto sus salarios mínimos incrementarse en un 75 por ciento desde 2018”.

El comunicado añade: “El compromiso del Gobierno de España con Ubrique y la Sierra de Cádiz ha ocupado un lugar destacado en el mensaje político de esta jornada, con especial atención a la necesidad de impulsar el empleo, fortalecer el tejido productivo, respaldar a las pequeñas y medianas empresas y favorecer nuevas oportunidades para los jóvenes y las familias de nuestros municipios”. “Ubrique constituye un ejemplo de esfuerzo, innovación y excelencia, gracias a una industria marroquinera que ha conseguido proyectar internacionalmente el nombre de la localidad y convertirla en un referente de calidad y prestigio. Durante el encuentro también se ha destacado la importancia de mantener una atención permanente a los desafíos de la Sierra de Cádiz, especialmente en materia de infraestructuras, servicios públicos, desarrollo rural, actividad empresarial y lucha contra la despoblación”.

El PSOE de Cadiz puso de manifiesto «la voluntad de continuar trabajando para que los municipios de la Sierra de Cádiz tengan presencia en la agenda institucional y puedan aprovechar sus oportunidades de crecimiento y desarrollo. Ubrique y la Sierra de Cádiz representan el orgullo de una provincia que mira al futuro sin renunciar a sus raíces, a sus tradiciones y al esfuerzo de generaciones de trabajadores y emprendedores.Una jornada para destacar el potencial de nuestra tierra y la importancia de la colaboración entre las administraciones para avanzar hacia un futuro con más oportunidades, destaca el PSOE de Cádiz”.