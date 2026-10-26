Pleno ordinario del Ayuntamiento de Ubrique del 30 de septiembre de 2026
Vídeo del pleno ordinario del Ayuntamiento de Ubrique celebrado el 30 de septiembre de 2026.
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