Luto oficial por las víctimas del accidente de tren

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se ha trasladado hasta el lugar del accidente de tren ocurrido en la mañana del miércoles 28 de octubre de 2026, en la provincia de Toledo, para expresar el compromiso del Ejecutivo con las víctimas y sus familiares, y ha anunciado la declaración de tres días de luto oficial para el 29, 30 y 31 de octubre. Sánchez ha prometido «llegar hasta el final en la investigación y en la depuración de responsabilidades del accidente de tren». Un balance de las 17 horas señalaba que el número de víctimas mortales ascendía a 68 personas.

Por su parte, la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) ha propuesto a los ayuntamientos y diputaciones convocar hoy miércoles, 28 de octubre de 2026, a las 20:00 horas, un minuto de silencio en memoria de las víctimas del accidente ferroviario ocurrido en la provincia de Toledo.

La FEMP traslada su pésame a las familias y seres queridos de las personas fallecidas, y agradece la labor de los servicios de emergencia que están trabajando en la zona. Asimismo, la federación se pone a disposición de los ayuntamientos, las entidades y todas las personas que requieran sus servicios para coordinar las tareas de protección civil y otras emergencias.