El cuento de los días pasados en La Salita de Teatro

El sábado 16 de mayo de 2026, a las 20:00 horas, La Salita de Teatro acoge «una propuesta íntima, profunda y conmovedora», El cuento de los días pasados, una obra escrita por Jesús Romero y llevada a escena por la compañía Elsaltolacabra Teatro (La Compañía de Gari León). Este evento lo ha organizado la Asociación Cultural La Salita de Teatro. Según la organización, «esta pieza teatral nos invita a detenernos, mirar atrás y enfrentarnos al paso del tiempo con honestidad».

Sinopsis

Una maestra decide solicitar la jubilación anticipada para entregarse, por fin, a su verdadera vocación: el teatro. Sin embargo, cuando logra reencontrarse con ese personaje que durante años dejó en pausa, descubre algo inesperado… quizás ya no puede interpretarlo.

Porque hay decisiones que llegan tarde.

Porque hay sueños que esperan demasiado.

Porque cada cosa tiene su momento… o ninguno.

Una propuesta escénica íntima

«La obra se presenta como un soliloquio, una forma teatral que coloca al espectador frente a la desnudez emocional del personaje. Sin artificios innecesarios, la interpretación se convierte en el eje central, creando una experiencia directa, casi confesional. El mensaje es claro y universal: El pasado no tiene vuelta, pero siempre existe el presente. Una reflexión sobre el tiempo, las oportunidades perdidas y la valentía —o la dificultad— de reinventarse».

Una cita con el teatro más honesto

«Este montaje supone el segundo trabajo de la compañía, tras su anterior propuesta Newton en los sueños de Alicia, consolidando así una línea artística comprometida con contenidos reflexivos y cercanos. El cuento de los días pasados no es solo una obra: es un espejo. Una pregunta abierta. Un recordatorio de que el tiempo —aunque implacable— siempre nos deja un margen para decidir».

Ficha artística y técnica

Dirección y dramaturgia: Gari León

Autoría: Jesús Romero

Intérprete: Lola Gómez

Escenografía: Pilar Guillén

Vestuario: Lola Chávez

Iluminación: Dionisio Tirado

Sonido e iluminación técnica: Patricia Cabrera

Diseño gráfico: María León

Producción: Elsaltolacabra Teatro

Gestión: Maribel Jiménez

Duración: 55 minutos

Público recomendado: mayores de 16 años

Información práctica