USTEA denuncia falta de recursos para atender a la diversidad en el CEIP Fernando Gavilán

El sindicato de enseñanza USTEA (Unión de Sindicatos de Trabajadoras y Trabajadores en Andalucía) de Cádiz difundió el 14 de octubre de 2026 un comunicado en el que denuncia «la insuficiencia de recursos con la que el CEIP Fernando Gavilán de Ubrique afronta el curso 2026/2027, según la información trasladada por la comunidad educativa del municipio». El sindicato advierte de que «esta situación dificulta la atención individualizada y la respuesta a las necesidades del alumnado».

El comunicado añade: «Uno de los principales problemas afecta al grupo de 6.º de Primaria, que cuenta con 28 alumnos y alumnas, tres por encima del máximo ordinario de 25 establecido para esta etapa. USTEA reclama que se esclarezcan las circunstancias que han llevado a esta situación y que la Administración adopte las medidas necesarias para ajustarla a la normativa vigente.

La falta de recursos también repercute directamente en la atención a la diversidad. El centro dispone de un profesional técnico de integración social (PTIS) a media jornada, pese a las necesidades de apoyo existentes. Además, otro grupo de Primaria se encuentra al límite de la ratio y cuenta con alumnado que todavía no ha adquirido la lectoescritura y que necesita apoyos adicionales.

A estas dificultades se suma que alumnado de 2.º y 5.º de Primaria debe compartir aula durante una asignatura debido a las dificultades para organizar los horarios con los recursos disponibles. Para USTEA Cádiz, esta situación evidencia las limitaciones que afronta el centro para dar una respuesta adecuada a las necesidades educativas de todo el alumnado.

La inclusión educativa no se garantiza con discursos, sino con profesionales y recursos suficientes. El sindicato considera que las declaraciones de compromiso con la diversidad pierden credibilidad cuando los centros públicos deben afrontar aulas con ratios elevadas, necesidades de apoyo sin cubrir y dificultades organizativas derivadas de la falta de medios».

USTEA Cádiz advierte de que «las carencias del CEIP Fernando Gavilán reflejan un problema que afecta a la capacidad de los centros públicos para responder a las necesidades reales de su alumnado. La responsabilidad de garantizar una educación inclusiva y de calidad corresponde a la Administración educativa andaluza».

Por todo ello, USTEA Cádiz exige a la Delegación Territorial de Educación que «esclarezca de manera urgente la situación de la ratio de 6.º de Primaria y dote al centro del personal y los recursos necesarios para garantizar una atención educativa adecuada, especialmente al alumnado que requiere apoyos específicos».

Según el sindicato, «la escuela pública necesita medios para cumplir su función». USTEA Cádiz expresa que «continuará denunciando las carencias detectadas en los centros de la provincia y reclamando una inversión y una planificación educativa que sitúen las necesidades del alumnado en el centro de las decisiones».