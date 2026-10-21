Lengua e identidad en Ubrique: Premio Humanitas para jóvenes investigadores del IES Los Remedios

Estudiantes del IES Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique han ganado el XII «Premio Humanitas para Jóvenes Investigadores», que otorga la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla. Esta distinción la han obtenido con el proyecto «Lengua e identidad en Ubrique. Análisis lingüístico del léxico local como patrimonio cultural inmaterial», coordinado por la profesora Míriam Gutiérrez Arenas, y realizado por los estudiantes María Álvarez Gutiérrez, Blanca Domínguez Campo, Álvaro Domínguez García, María Fabero Muñoz, María del Pilar González Solano, Javier Guerrero Domínguez, Mencía Gutiérrez Huerta y Carla Morales Jiménez. El fallo se dio a conocer el 2 de octubre de 2026.

Acta del jurado

«Reunido a las 17:00 horas del 24 de septiembre de 2026 el jurado del XII «Premio Humanitas para Jóvenes Investigadores», que otorga la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, con la asistencia de todas sus integrantes: Profa. Dra. María Losada Friend, Decana de la Facultad de Humanidades de la Universidad Pablo de Olavide; Prof. Dr. José María Fernández Vázquez, profesor del Departamento de Filología y Traducción de la Universidad Pablo de Olavide; Prof. Dr. Juan Ramón Ballesteros Sánchez, profesor del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide, y profesor de Educación Secundaria (asistencia online); Profa. Dra. Inmaculada Mendoza García, profesora del Departamento de Filología y Traducción de la Universidad Pablo de Olavide (asistencia online); Profa. Dra. Elena Muñiz, profesora del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide (asistencia online); Profa. Victoria Chacón Chamorro, profesora de Educación Secundaria; Prof. Dr. José Miguel Escribano Páez, profesor del Departamento de Geografía, Historia y Filosofía de la Universidad Pablo de Olavide, que actúa como secretario del Jurado, acuerdan por unanimidad conceder el Primer Premio de esta edición al proyecto: «Lengua e identidad en Ubrique. Análisis lingüístico del léxico local como patrimonio cultural inmaterial», del IES Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique (Cádiz), coordinado por la profesora Míriam Gutiérrez Arenas, y realizado por las estudiantes María Álvarez Gutiérrez, Blanca Domínguez Campo, Álvaro Domínguez García, María Fabero Muñoz, María del Pilar González Solano, Javier Guerrero Domínguez, Mencía Gutiérrez Huerta y Carla Morales Jiménez.

Y otorgar el accésit de esta convocatoria al proyecto: «Cuerpos en crisis, identidades en construcción. La Viena fin-de-siècle y Schiele como orígenes del yo moderno: investigación y creación artística», del IES Floridablanca, de Murcia (Murcia) coordinado por la profesora Nieves Soriano Nieto, y las estudiantes Águeda Balsalobre Gallego y Vega Serrano Hernández.

Los miembros de este tribunal jurado desean agradecer la participación del profesorado y alumnado que ha intervenido en la elaboración de los proyectos presentados en esta edición del premio.

La entrega del premio de esta XII edición tendrá lugar en la Sala de Prensa del campus de la Universidad Pablo de Olavide, de Sevilla, el día 16 de octubre de 2026 a las 12.00 horas.

En Sevilla, a 2 de octubre de 2026″.