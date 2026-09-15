Taller de inteligencia artificial, datos e inteligencia empresarial

El martes 22 de septiembre de 2026 se celebra en Ubrique el último de los talleres organizados por la Oficina Acelera Pyme conjuntamente con el Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía y con la colaboración de Asopiel y la Fundación Movex. Esta actividad se denomina «IA. Datos e Inteligencia Empresarial». Este evento se desarrolla en Movex (avda. del Pantano de los Hurones, 1), de 17:00 a 19:00 horas. El ponente es Manuel González.
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El martes 22 de septiembre de 2026 se celebra en Ubrique el último de los talleres organizados por la Oficina Acelera Pyme conjuntamente con el Colegio de Ingenieros Industriales de Andalucía y con la colaboración de Asopiel y la Fundación Movex. Esta actividad se denomina «IA. Datos e Inteligencia Empresarial». Este evento se desarrolla en Movex (avda. del Pantano de los Hurones, 1), de 17:00 a 19:00 horas. El ponente es Manuel González.