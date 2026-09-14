Presentado al público el nuevo número de la revista Papeles de Historia

La Salita de Teatro de Ubrique acogió el domingo 13 de septiembre de 2026 la presentación al público del número 7 de la revista Papeles de Historia, que ha editado la Asociación Papeles de Historia, con la colaboración de la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz. El acto, que se desarrolló a mediodía, consistió en la presentación de la versión electrónica de esta publicación, la cual puede descargarse gratuitamente desde la web de este colectivo. La versión impresa se presentará en breve, en lugar y fecha aún por confirmar.

En este evento, que ha tenido formato podcast, tomaron la palabra tres de los historiadores cuyos artículos han aparecido en este número.

El secretario de la entidad editora, Fernando Sígler Silvera, dio la bienvenida a las personas asistentes y agradeció la colaboración de las instituciones y colectivos que han contribuido a la celebración de este acto y a la edición y difusión de la revista: la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz, La Salita de Teatro y la Casa de la Memoria La Sauceda. Seguidamente, explicó la génesis de esta publicación y los contenidos que incluye, referidos a la comarca de la Sierra de Cádiz. Asimismo, aludió a sus dos contribuciones incluidas en este número, tituladas «Villaluenga en el siglo XVIII según el Catrastro de Ensenada de 1753» y «La ordenación del Archivo Municipal de Ubrique por el escribano Vicente Domínguez Vegazo en 1867».

Por su parte, Antonio Morales Benítez, vicepresidente de Papeles de Historia, resumió los 41 años de trayectoria de esta entidad, con su doble papel de la defensa del patrimonio histórico y la investigación científica del pasado, así como con la difusión de estos estudios. Como culminación de estas labores subrayó el carácter de «escuela de historiadores» que ha adquirido la asociación, que se ha convertido en referente en los estudios históricos de la comarca. De igual modo, resumió los dos estudios que ha escrito para esta revista: «La escuela del obrero. La iniciativa pedagógica de la Federación de Trabajadores de Andalucía en la Sierra de Cádiz (1900-1902)» y «Rescate, organización y descripción del Archivo Municipal de Ubrique.»

Igualmente hizo uso de la palabra Ismael García Velázquez, quien desgranó los aspectos más relevantes del artículo que ha escrito en esta revista, titulado «Retaguardia falangista en la Sierra de Cádiz: El caso de Prado del Rey». Explicó las fuentes documentales utilizadas para su elaboración y la metodología seguida, así como el significado de esta microhistoria en el contexto de la historiografía especializada, con respecto a lo cual estimó que su artículo llenaba un vacío historiográfico sobre el papel de dicho grupo en la génesis y desarrollo del movimiento golpista en la comarca.

A estas intervenciones siguió un coloquio con la participación de varias de las personas asistentes al acto.

Revista Papeles de Historia nº 7 Intervenciones en el acto de presentación de Fernando Sígler, Antonio Morales e Ismael García; y participación del público asistente: Presentación de Malgara García:

Los contenidos y autorías de este número 7 de Papeles de Historia son los siguientes:

Presentación. Cuatro décadas de la Asociación Papeles de Historia: defensa del patrimonio y escuela de historiadores, por Antonio Morales Benítez.

Un sabio de Arcos en el Jerez almohade: Abū l-Hasan Ibn al-Fajjār y su texto de lealtad al califa, por Miguel Ángel Borrego Soto.

Villaluenga en el siglo xviii según el Catrastro de Ensenada de 1753, por Fernando Sígler Silvera.

La escuela del obrero. La iniciativa pedagógica de la Federación de Trabajadores de Andalucía en la Sierra de Cádiz (1900-1902), por Antonio Morales Benítez.

Cambio semantico y variacion denominativa: petaquero y marroquinero en la industria de la piel de Ubrique, por María García Antuña.

Jesús Ynfante Corrales. Cronista de nuestra historia contemporánea, por Elena Trujillo Petisme.

La Remonarquía española. La última restauración de la monarquía en España. El libro póstumo de Jesús Ynfante Corrales, por Malgara García Díaz.

De El Bosque a México: trayectoria política y exilio de Santiago Pérez Fernández de Castro, por Jesús Román Román.

Retaguardia falangista en la Sierra de Cádiz: El caso de Prado del Rey, por Ismael García Velázquez.

Rescate, organización y descripción del Archivo Municipal de Ubrique, por Antonio Morales Benítez.

La ordenación del Archivo Municipal de Ubrique por el escribano Vicente Domínguez Vegazo en 1867, por Fernando Sígler Silvera.

Relato. Hay nieve en la Sierra, por José Luis Gutiérrez Molina.

Una investigación sobre la historia y las vivencias del poblado de Los Hurones.

Últimas producciones editoriales de la Asociación Papeles de Historia.

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