Ubrique: la herida abierta de la sanidad andaluza

OPINIÓN

Por el Dr. Antonio Rodríguez Carrión

Ppresidente del Observatorio de Salud “Especialistas ¡YA!”

Especialista en Medicina Interna y Medicina Familiar y Comunitaria

Contacto: coordinador@especialistasya.com

Lo que ocurre en este pequeño pueblo refleja un fallo estructural de la atención primaria en Andalucía.

Ubrique, pequeño municipio de 16.800 habitantes en la Sierra de Cádiz, conocido por su industria marroquinera y su activo compromiso cívico, alza de nuevo una voz firme: “Queremos ser atendidos. Queremos ser escuchados.” Pero tras la calma hay una emergencia real. Desde el Observatorio “Especialistas ¡YA!” hemos recopilado datos sólidos, testimonios directos y propuestas claras.

Solicitar una cita médica puede suponer más de una semana de espera. Un retraso inadmisible para quienes, ante una fiebre o un dolor persistente, se ven obligados a acudir a Urgencias, saturando servicios que deberían estar reservados a casos realmente graves.

La paradoja es evidente: el centro de salud cuenta con 22 médicos en plantilla (11 de familia, 2 pediatras, 4 de apoyo y 5 de urgencias). Entonces, ¿por qué se colapsa? La respuesta no está en la plantilla, sino en la gestión.

Cada médico tiene 35 citas diarias. Sin embargo, muchas solo pueden reservarse en franjas inciertas —medianoche o primeras horas— sin publicidad ni explicación. Además, solo el 20 % son telefónicas, pese a que el propio SAS reconoce una demanda del 66 % por parte de los usuarios. Esto provoca una duplicación de tiempos: problemas que podrían resolverse en cinco minutos por teléfono se convierten en consultas de diez minutos, y la saturación se autoalimenta.

Y Ubrique no es un caso aislado. Carmona, Écija, La Línea, Sanlúcar o Huelva capital están sufriendo el mismo deterioro estructural en atención primaria. No por falta de médicos, sino por falta de un diseño centrado en los pacientes. Los profesionales lo expresan con claridad: “Me formé para cuidar, no para apagar fuegos cada día.” Es la voz de muchos médicos, erosionados por la presión cotidiana y la falta de respaldo organizativo.

Este comunicado no responsabiliza al personal del Centro de Salud, ni a su director, ni a la delegada Territorial de Salud. Reconocemos su esfuerzo dentro de sus competencias. Si los responsables más altos del SAS vivieran como cualquier paciente —sin acceso preferente ni seguros privados—, otro gallo cantaría.

La ciudadanía vuelve a movilizarse, como hace 19 años, colgando banderolas en balcones y exigiendo justicia sanitaria.

Propuestas ciudadanas:

Auditoría del SAS desde sus Servicios Centrales, sobre los problemas expuestos.

Reunión urgente de responsables sanitarios con Ayuntamiento y ciudadanía.

Publicación de datos de citas disponibles y su distribución.

Reactivación inmediata de consultas de Traumatología y Medicina Interna suspendidas provisionalmente hace cinco años por la pandemia de COVID.

Uso del centro de rehabilitación público, evitándose derivaciones a 32 km al hospital concertado, con acceso por carretera comarcal deteriorada.

Creación urgente del consultorio auxiliar en la zona de expansión (más de 2.000 habitantes), a 40 minutos a pie del centro de salud.

Reuniones de Participación Ciudadana transparentes y constructivas, con actas públicas y diálogo técnico.

Lo que se pide no es un favor. Es transparencia, voluntad real y sentido común. La ciudadanía no exige privilegios: exige justicia sanitaria.

Porque lo que hoy ocurre en Ubrique puede suceder mañana en cualquier otro pueblo de Andalucía. Y la sanidad pública no necesita más promesas: necesita gestión eficaz, planificación honesta y respeto a los pacientes.