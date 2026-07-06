La Escuela de Salud “Especialistas ¡YA!” ha organizado un «Curso de Primeros Auxilios en Imágenes – Verano 2026», que se desarrollará del 16 de julio al 16 de agosto a través de un grupo de difusión de WhatsApp. Esta actividad cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Ubrique. Se trata de un curso gratuito, pensado para la población general.

La idea principal es que cualquier persona pueda recibir en su teléfono móvil imágenes, infografías y vídeos sencillos sobre primeros auxilios, para saber cómo actuar ante situaciones urgentes frecuentes: pérdida de conocimiento, atragantamiento, reanimación cardiopulmonar, golpes, heridas, quemaduras, caídas, accidentes por calor, ahogamiento, dolor de pecho, ictus, accidentes de tráfico, picaduras, incendios domésticos y otras situaciones similares.

El objetivo del curso no es sustituir a los servicios sanitarios, sino ayudar a la ciudadanía a actuar correctamente en los primeros momentos, siempre con una idea fundamental: seguridad primero. Es decir, protegerse uno mismo, proteger a la persona afectada, avisar desde el primer momento al 112 y aplicar medidas básicas hasta que lleguen los servicios sanitarios.

La inscripción es gratuita y podrá realizarse del 6 al 10 de julio, ambos inclusive, enviando por WhatsApp al Observatorio de Salud “Especialistas ¡YA!” el nombre completo, teléfono de contacto e indicando: “Primeros Auxilios”.