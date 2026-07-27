El libro Historia y vivencias del poblado de Los Hurones, editado en 2023 por la Junta de Andalucía con producción editorial de Editorial Tréveris, fue el fruto de un trabajo de investigación realizado por Beatriz Díaz Martínez y Fernando Sígler Silvera. La obra impresa fue diseñada y maquetada por Juan Carrasco Soto. Los autores de esta publicación explicaron así los objetivos de la misma:

Objetivos

Recuperar los recuerdos de quienes protagonizaron la experiencia efímera de un poblado de las décadas de los años 50 y 60 del siglo XX, creado para albergar a quienes trabajaron en la construcción de la presa de los Hurones, es el objetivo de este libro. Con esta finalidad, hemos desarrollado una doble tarea. Por una parte, hemos indagado sobre los orígenes y desarrollo el poblado y para documentarnos hemos acudido a los archivos que guardan la documentación que se generó en aquella época. Los papeles consultados nos han permitido rastrear la historia de aquel proyecto de embalse que pretendía garantizar el abastecimiento de agua a gran parte de la provincia. Pero al mismo tiempo, lo esencial para el propósito de este libro ha sido que esa documentación nos ha brindado la oportunidad de identificar quiénes fueron las personas que habitaron el poblado, cuáles fueron sus procedencias geográficas, sus oficios, sus relaciones de parentesco, las edades que tenían entonces, su nivel de instrucción y el tiempo que permanecieron en él.

En segundo lugar, hemos emprendido una tarea de recopilación de testimonios personales de gran número de protagonistas de aquella experiencia vital, algunos de quienes trabajaron y muchos de sus descendientes que entonces vivían su infancia, adolescencia y primera juventud y cuyos recuerdos se quedaron grabados en su memoria. Su colaboración ha sido fundamental para tejer el puzle que ha permitido reconstruir cómo fueron sus vidas en unas condiciones llenas de dificultades. Sus palabras recogidas hoy han servido para conocer cómo eran sus vidas cotidianas, las condiciones de trabajo en la cantera, en la presa y en las instalaciones anejas, cómo llegaron a establecer una comunidad hilvanada alrededor de una obra pública de envergadura, cuáles fueron sus circunstancias materiales esenciales, con viviendas en gran medida precarias, como las chozas, y otras con mejores dotaciones, como las casas baratas y el grupo de viviendas que aún hoy se mantienen en pie.

Sus testimonios nos han transportado a aquel enclave apartado, en el seno de los montes de Jerez, de difícil acceso, donde desarrollaron su vida construyendo los servicios imprescindibles para la subsistencia: un hospital, una hospedería, una centralita telefónica y una escuela, entre otros. Estos protagonistas que hoy rememoran aquel tiempo han recordado también a qué dedicaban el tiempo de ocio tras las duran tareas laborales: el encuentro en la taberna, los juegos traídos de diferentes lugares del país, la creación de un equipo de fútbol que participaba en competiciones con otros clubes del entorno, la organización de corridas de toros, la celebración de fiestas, el culto religioso en la capilla…

Conocer el papel desarrollado por las mujeres que vivieron en el poblado ha sido un pilar central para la elaboración de este libro, y para ello hemos contado con testimonios muy valiosos, que han contribuido a trazar un cuadro completo del modo de vida de quienes en aquella época figuraban aparentemente en un segundo plano pero cuya tarea, no solo en labores domésticas, sino en otros trabajos esenciales para la comunidad, era la base fundamental para su subsistencia.

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