Sin respuestas aún sobre el colegio Benafélix de Ubrique

El diputado provincial de Izquierda Unida (IU), Ramón Galán, preguntó al gobierno de la Diputación de Cádiz en el pleno celebrado el 17 de junio de 2026 por el informe técnico solicitado por el Ayuntamiento de Ubrique en relación al colegio de Infantil y Primaria Benafélix. “Como sabemos, desde el mes de febrero, con los daños ocasionados por el temporal, las clases están suspendidas en este centro y se solicitó a la Diputación de Cádiz un informe técnico, para evaluar los daños estructurales del centro y ver cuáles son las actuaciones necesarias”, ha informado Ramón Galán, que apuntó que, “a día de hoy, no tenemos todavía el resultado de ese informe, se lo hemos trasladado a modo de pregunta al diputado del área de Asistencia a Municipios y la respuesta ha sido que se nos va a hacer llegar en cuanto el informe esté terminado”.

El diputado de Izquierda Unida recuerda la urgencia del contenido de este informe técnico “para ver qué actuaciones hay que llevar a cabo y para garantizar la educación y las clases ordinarias a la mayor brevedad posible en este centro de Ubrique”.