Zumbío: libro inspirado en una historia real de Prado del Rey, en La Salita de Teatro de Ubrique

La Salita de Teatro acoge el sábado 18 de abril de 2026, a partir de las 20 horas, la presentación del libro Zumbío, de Pablo Macías Partida, editado por Ediciones El Bufón, dentro de la colección «Nuevos Bufones». El acto, de entrada libre hasta completar aforo, lo modera Diego Borrego. Esta actividad ha sido organizada por la Asociación Cultural La Salita de Teatro.

Se trata de un texto que emerge, en palabras de su autor, “de la tierra de las cunetas”, y que «convierte el escenario en un espacio habitado por fantasmas». Según resume la entidad organizadora, «la obra nos sitúa ante la mirada de una niña que, desde la puerta de su casa, presencia cómo se llevan a sus padres a punta de escopeta. Esa imagen —tan brutal como simbólica— condensa el núcleo de una historia atravesada por la violencia, la pérdida y la memoria de lo que quedó truncado. Pero Zumbío no se limita a narrar el horror. También es un ejercicio de dignidad y resistencia. A través de sus personajes —José, Josefa, Ángel y Carmen—, inspirados en una familia real de Prado del Rey, el texto articula un relato que conecta lo íntimo con lo colectivo, lo familiar con lo histórico».