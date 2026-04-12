Mientras las abejas duermen: psicodelia en el Ambigú

Apenas mes y medio después de su lanzamiento, el primer álbum de Mientras las abejas duermen sonó en el Ambigú de Ubrique la noche del viernes 10 de abril de 2026. La psicodelia compuesta e interpretada por el trío ubriqueño formado por Manuel Pérez (guitarra y voz), Fernando Fernández (bajo y voz) y Juan Manuel Román (percusión y trompeta) se presentó con temas prolongados, fruto de una investigación de los sonidos. ¿Los títulos? Indicios evidentes de su procedencia: Huellas y rumores, Cruz de Benalfil, Los hijos perdidos de Umrica, Cruz del Tajo, El camino silencioso, La ley del cuarto ¿Quién es el 67? y Cruz de la Viñuela.