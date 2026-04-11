Ubrique pierde más de 500 citas médicas al mes mientras crea hasta 900 adicionales para evitar el colapso

El Consejo Sectorial de Salud de Ubrique, celebrado el jueves 9 de abril de 2026, ha puesto sobre la mesa «dos datos clave que reflejan con claridad la situación actual de la Atención Primaria en el municipio», según expresó el presidente del Observatorio de Salud “Especialistas ¡YA!” y

portavoz de los colectivos sociales del Consejo Local de Salud de Ubrique, Antonio Rodríguez Carrión, en un comunicado difundido el 10 de abril.

De acuerdo con dicha nota de prensa, «por un lado, más de 500 citas médicas al mes se pierden debido a que los pacientes que las solicitaron no las anulan cuando finalmente no acuden. Según los datos aportados por la dirección del Centro de Salud, durante 2025 se dejaron sin anular unas 120 citas cada semana, lo que incrementa las demoras y dificulta el acceso de otros usuarios.

Por otro lado, el propio Centro de Salud está realizando un esfuerzo extraordinario para sostener la asistencia, generando entre 600 y 900 citas adicionales cada mes con el objetivo de reducir los tiempos de espera y responder a la creciente demanda. Estas citas incluyen consultas de accesibilidad y consultas BackOffice, permitiendo que muchos pacientes puedan ser atendidos en la misma semana».

El comunicado añade: «Desde la dirección del centro se insiste en que anular una cita que no se va a utilizar es una medida esencial para mejorar la atención de toda la población y optimizar los recursos disponibles».

Sin embargo, los colectivos ciudadanos han trasladado al Consejo «el importante malestar de la población, señalando problemas persistentes como la escasa participación ciudadana, la falta de información y demoras superiores a 10 días en gran parte de las agendas médicas».

Según el Observatorio, «esta situación resulta especialmente llamativa si se tiene en cuenta que Ubrique cuenta con una plantilla completa y estable, formada por 13 médicos de familia, 4 médicos de apoyo y 5 médicos en la UVI móvil, para una población de 16.640 habitantes».

A ello se suma «el reconocimiento al trabajo de los profesionales del Centro de Salud, que han logrado la calificación de Nivel Avanzado en la auditoría de la Agencia de Calidad Sanitaria de Andalucía (ACSA), además de situarse en el primer puesto en consecución de objetivos entre los 19 municipios de la Sierra de Cádiz y en segundo lugar dentro del Área Sanitaria de Jerez-Costa Noroeste-Sierra de Cádiz».

Según el Observatorio, «los datos expuestos en el Consejo evidencian una realidad compleja: el sistema funciona gracias al sobreesfuerzo de los profesionales, pero persisten problemas de accesibilidad real que afectan directamente a la ciudadanía».