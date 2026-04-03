«Por Andalucía»: Acuerdo de candidatura unitaria de izquierdas para las elecciones andaluzas

Izquierda Unida, Movimiento Sumar, Iniciativa del Pueblo Andaluz, Alternativa Republicana, el Partido Verde Andaluz, Podemos y Alianza Verde acordaron el 3 de abril de 2026 presentarse unidos en un frente amplio de izquierdas en una candidatura unitaria en las elecciones autonómicas de Andalucía convocadas para el 17 de mayo. Esta candidatura se denomina «Por Andalucía». El candidato a la presidencia de Andalucía por esta lista de izquierdas es Antonio Maíllo, coordinador federal de IU.
En un comunicado difundido al hacerse público el acuerdo, Antonio Maíllo expresó lo siguiente: «En estas Elecciones al Parlamento de Andalucía nos jugamos mucho. Nos jugamos qué Andalucía queremos: una de derechos, o una de derechas. Una Andalucía construida desde abajo, organizada en torno a valores democráticos, de convivencia y de fraternidad».
En un comunicado, «Por Andalucía» señala: «Frente a un Moreno Bonilla que ha entregado Andalucía a los grandes fondos de inversión, que deja la vivienda en manos de los especuladores y que permite el desmantelamiento de la sanidad pública, la candidatura de Por Andalucía encabezada por Antonio Maíllo defendemos lo que nos pertenece a todos y todas: la sanidad pública, la educación, el derecho a una vivienda digna y los servicios públicos que nos hacen libres.
Recorreremos barrios, pueblos y comarcas junto a los movimientos sociales, sindicatos y mareas ciudadanas para escuchar, compartir y construir el cambio que Andalucía necesita y que nuestra gente merece».

Llamamiento de "Por Andalucía" para concitar apoyos para colaborar con la candidatura unitaria.
Llamamiento de «Por Andalucía» para concitar apoyos para colaborar con la candidatura unitaria.
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