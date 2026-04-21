Encuentro literario con el escritor Ramón Pérez Montero

Texto: Pedro Bohórquez Gutiérrez

Este miércoles [22 de abril de 2026], a las 17 horas, víspera del día del libro, se celebrará en la Biblioteca Municipal «Blas Infante» de Ubrique un encuentro con el escritor Ramón Pérez Montero, uno de los valores más firmes de las letras andaluzas en activo.

Escritor polifacético, la obra de este autor nacido en Medina Sidonia abarca muchos géneros (narrativa, ensayo, poesía, artículo…) y se ha ido fraguando lentamente, pero con paso seguro y firme desde la aparición de su primera novela, «Mi nunca dicha razón de amor», aparecida en la sevillana Editorial Castillejo en 1996. Es, precisamente, en el cultivo de la novela, donde el autor más ha destacado, sin que por ello haya que desdeñar su notable obra poética, con dos libros publicados hasta la fecha «La mirada inclemente», en 2012, y «La palabra de Adán», sacado a la luz por la sevillana editorial Renacimiento en 2016.

Como poeta, Ramón Pérez Montero también ha sido coordinador de un libro colectivo en homenaje a Antonio Cabrera, poeta afincado durante gran parte de su vida en Valencia aunque nacido en Medina Sidonia. El libro en el que intervinieron pintores y poetas amigos y el propio coordinador fue dado a la imprenta por la Editorial Pre-Texto en 2018, con el título de «Luz a ti debida».

La carrera como narrador de Pérez Montero se afianzó con la publicación de su segunda novela que fue finalista del Premio Internacional de Novela Luis Berenguer, y apareció con el título «Tarde sin orilla», en la editorial Algaida en 1998. Este mismo sello sevillano acogió en su catálogo la que durante mucho tiempo fue su tercera novela «Princesa sin red». Hubo que esperar a 2020 para que el autor publicara su siguiente obra narrativa, «Eras la noche», de la mano «Libros de la Herida». Esta novela basada en un episodio, rigurosamente documentado por el autor, de la lucha de la guerrilla antifranquista en la provincia de Cádiz, constituyó una auténtica revelación de su larga y silenciosa labor como escritor. La atención que esta obra ha merecido por parte de la crítica especializada y por sus numerosos lectores convierten a su autor en un imprescindible a la hora de trazar un panorama de la novelística andaluza en este primer cuarto de siglo.

Su siguiente obra, la monumental «Tres días del 33», también publicada por la sevillana «Libros de la Herida», dos años más tarde –fue presentada por Antonio Muñoz Molina en el teatro municipal de Medina Sidonia– consolidó las expectativas despertadas por su anterior obra narrativa, y como esta, con la que forma parte de una trilogía en marcha, es una novela histórica, en este caso basada en la masacre de Casas Viejas ocurrida durante la II República. E igualmente es fruto de una concienzuda documentación y está escrita con una prosa de amplios registros, cuidada y ambiciosa y de un gran aliento épico y poético.

La trayectoria de Ramón Pérez Montero se cierra hasta la fecha con la publicación de un libro ilustrado en la exclusiva y exquisita «Editorial Pandora», bajo el título de «Dos hermanos legos» (Sevilla, 2022). Bellamente ilustrado por el pintor Rafael L. Sectén, en su texto Ramón Pérez Montero deja patente que es autor también dotado para las distancias cortas, con gran capacidad para dar voz a sus personajes y dominio de una prosa de elevadas cualidades y variados registros.