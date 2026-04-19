Bajo la piel: cita en un escaparate internacional de la marroquinería de lujo

La presidenta de la Diputación de Cádiz, Almudena Martínez del Junco, presentó el viernes 17 de abril de 2026 en Palacio Provincial la tercera edición de la feria <i>Bajo la piel</i>, evento dedicado a «visibilizar y potenciar esta industria de Ubrique, uno de los motores económicos de la Sierra gaditana». Este año 2026 la feria se celebra del 21 al 24 de mayo con un programa de actividades que combina economía, moda, cultura y diversos atractivos turísticos. La presidenta de Diputación estuvo acompañada en dicha presentación por el alcalde de Ubrique, Mario Casillas; la alcaldesa de Prado del Rey y diputada, Vanesa Beltrán; la delegada territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos y de Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Inmaculada Olivero, y el concejal de Turismo, Daniel Domínguez.

La presidenta de la Diputación ha asegurado que este evento pone de manifiesto lo que significa la piel y lo que significa Ubrique para la provincia de Cádiz: “Embajadora de la provincia en todo el mundo, símbolo de marcas de calidad, de las mejores piezas que se hacen”. Entre los objetivos principales de la convocatoria, como ha expuesto Almudena Martínez del Junco, está poner en valor este producto y a sus artesanos. Un sector que, según datos recientes, genera en torno a 8.000 empleos en temporada alta –unos 4.000 directos y otros 4.000 indirectos, como explica el alcalde ubriqueño– y una facturación anual que ronda los 600 millones de euros.

Asimismo, ‘Bajo la piel’ persigue la consolidación internacional de la marca Ubrique como sinónimo de calidad y lujo. Se calcula que en torno al 75% de la producción de esta industria de la Sierra de Cádiz se destina a exportaciones; o, dicho en otros términos, tres de cada cuatro euros de su producción. En tercer lugar, esta feria quiere fomentar el turismo industrial con su celebración, de manera que atraiga a visitantes interesados en la piel de Ubrique como reclamo. Como resume Mario Casillas: se trata de mostrar durante cuatro días en ‘Bajo la piel’ qué sucede en Ubrique durante todo el año.

Así, el programa de la feria de este 2026 tendrá entre sus novedades un acto de hermanamiento entre Ubrique e Igualada (Barcelona), ciudad en cuya economía destaca, precisamente, la industria del curtido de pieles. A raíz de este hermanamiento entre ambas localidades, la tercera edición de ‘Bajo la piel’ contará con un castells o torre humana formada por personas encaramadas unas a los hombros de otras que forma parte de la tradición folclórica de Cataluña. También acogerá en esta ocasión el Día del Petaquero, que se celebrará el viernes 22 de mayo en el marco de ‘Bajo la piel’, con su correspondiente entrega de premios. Entre las actividades previstas, otorgará la Patacabra de Honor al empresario curtidor Xavier Badia, de Igualada. Del mismo modo, habrá mesas redondas, desfiles de moda de marcas locales, eventos gastronómicos, una corrida de toros y varias actuaciones musicales, de las cuales dos de las del domingo 24 de mayo serán de Carnaval: la de la chirigota ‘Los Amish del Mono, fuimos a por piononos’ y la de la comparsa ‘Los locos’. Esta feria tiene como lema, este año 2026, “la piel en la sangre”.

Formación, historia y futuro del sector

Para la Diputación de Cádiz, la piel que se manufactura en la Sierra corresponde a «un sector absolutamente estratégico y de alta empleabilidad». Fruto de esto, así como de las demandas de su empresariado, la presidenta de Diputación ha incidido en la importancia de que los trabajadores más jóvenes garanticen que esta artesanía y el empleo que se genera continúe. Por ello, una de las aportaciones que centran las políticas ofrecidas desde Diputación para la piel de Ubrique es la formación de personal cualificado. En 2025 se han realizado tres cursos que han formado a 48 personas, y se esperan cifras similares para 2026. Igualmente, Diputación apoya proyectos de entidades como el centro tecnológico de la piel Movex o de la Confederación de Empresas de la provincia de Cádiz (CEC), en aras de seguir fortaleciendo a la marroquinería de la Sierra gaditana.

La delegada de Economía de la Junta, Inmaculada Olivero, ha subrayado el peso de la piel de Ubrique como “industria importantísima” para la provincia de Cádiz. Ha recordado, a este respecto, el apoyo que la Junta de Andalucía está prestando a este sector, junto con otros cinco (entre los que se encuentran vinos vinculados al Marco de Jerez), para que obtengan la Indicación Geográfica Protegida (IGP). Las raíces históricas de esta industria se remontan a mediados del siglo XVIII y, en la actualidad, está especializada en las manufacturas de alta calidad. En palabras de un vídeo promocional que se difunde estos días –impulsado por la Diputación, Ayuntamiento y la Junta de Andalucía- sobre la piel ubriqueña, un sector que pone el corazón en todos sus productos, acordándose de sus antepasados.