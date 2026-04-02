Crítica de IU a la suspensión de la Feria del Libro

La Asamblea Local de Izquierda Unida (IU) de Ubrique difundió un comunicado el 26 de marzo de 2026 en el que manifiesta su «rotundo apoyo y total solidaridad con el Colectivo de Autorxs Ubriqueñxs tras el anuncio de la suspensión de la octava edición de la Feria del Libro». Para esta formación política, «este cese forzado es la consecuencia directa de una gestión municipal que desprecia la cultura de base y da la espalda a quienes la construyen día a día».

Izquierda Unida lamenta «profundamente las prioridades de este equipo de gobierno». Según IU, «es desolador comprobar cómo se destinan recursos públicos con total alegría a fomentar la cultura del maltrato animal, financiando corridas de toros y sueltas de reses, mientras se deja morir por asfixia económica y falta de apoyo logístico a un evento literario que es referente en toda la Sierra».

El comunicado añade lo siguiente: «Es una declaración de intenciones política: se invierte en espectáculos basados en el sufrimiento mientras se abandona a un colectivo que solo busca fomentar la lectura, la imaginación y el aprendizaje de nuestros niños y niñas». IU afirma:. «Un pueblo se mide por sus libros y su sensibilidad, no por la inversión en crueldad».

IU critica duramente que el equipo de gobierno municipal «siga sin contar con los colectivos y asociaciones locales para la toma de decisiones que afectan directamente a la vida cultural y social del pueblo. La participación ciudadana no puede ser un eslogan de campaña, sino una práctica diaria de escucha y colaboración que, a la vista de los hechos, brilla por su ausencia».

Según IU; «el Colectivo de Autorxs ha mantenido viva esta feria durante siete ediciones a base de esfuerzo personal, tiempo y recursos propios, supliendo la desidia de una administración que no ha entendido que un evento de esta magnitud requiere un compromiso común y no solo una foto institucional».

La Asamblea de Izquierda Unida de Ubrique hace un llamamiento a todos los colectivos, asociaciones y plataformas locales que se sientan ignorados o desatendidos por la gestión actual. El comunicado añade:

«Puertas abiertas: Animamos a todas las asociaciones de Ubrique a contactar con nuestra formación para trasladarnos sus necesidades y preocupaciones.

Compromiso real: Ponemos a disposición de los colectivos todas nuestras herramientas y nuestra labor institucional para ayudar en todo lo que esté en nuestra mano».

«La cultura es un derecho y una herramienta de progreso que debe ser mimada, no una moneda de cambio política», concluye el comunicado de. IU, que se compromete a «seguir luchando para que la Feria del Libro no sea una página cerrada, sino un proyecto que recupere el lugar que le corresponde en un Ubrique que valore de verdad a sus creadores».