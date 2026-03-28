La Mancomunidad de la Sierra elige a Ana Medina nueva presidenta

La concejala de Olvera por Izquierda Unida Ana Medina Curquejo fue elegida nueva presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz en la votación celebrada en la sede de la entidad, en Villamartín, el 27 de marzo de 2026. Hasta entonces desempeñaba el cargo de vicepresidenta. Ana Medina fue elegida presidenta con los votos a favor de Izquierda Unida, PSOE y Andalucía Por Sí, mientras que se abstuvieron los 10 vocales del PP. Por su parte, Aipro y 100×100 Unidos no asistieron a la sesión plenaria. Medina sustituye en la cargo a Carlos Javier García, alcalde de Grazalema, del PSOE. Ana Medina es profesora de Historia en el IES Nuestra Señora de los Remedios de Ubrique

La nueva presidenta de la Mancomunidad de la Sierra, que es miembro de la dirección provincial de IU Cádiz, Ana Medina, declaró al término del Pleno que asume su nuevo cargo en este último año de mandato “con gran compromiso y responsabilidad”; “nos vamos a emplear a fondo para trabajar por todos los municipios de la Sierra de Cádiz, independientemente de colores políticos”, enfatizó.

Medina ha defendido que en la Mancomunidad de la Sierra se trabaja “de forma conjunta con todos los representantes, con debates claros, con debates constructivos, porque el objetivo común es traer lo mejor a la Sierra de Cádiz y en esa línea vamos a seguir”.

La nueva presidenta recordó que desde la Mancomunidad se gestionan muchos recursos públicos de otros organismos, como los servicios de “guardería, recogida de residuos, gestión del agua, Centro de Información a la Mujer, animales abandonados, memoria histórica, sostenibilidad turística, formación y empleo”. En este sentido, ha dejado claro que el gobierno que ahora preside va a “seguir llamando a la puerta” de todas las administraciones para que “no se olviden de la Sierra de Cádiz, que no somos ciudadanos de segunda, y vamos a pelear por seguir defendiendo nuestros servicios públicos, educación, sanidad, carreteras, comunicaciones”.

El objetivo, según ha explicado, es “que no se olviden de que somos una comarca muy productiva, muy trabajadora, y tenemos que tener los mejores recursos públicos y de calidad para todos y todas”. Medina ha dejado patente su compromiso de “trabajar en conjunto con todos los ayuntamientos y representantes de todos los municipios de la Sierra para conseguir que a todos los vecinos y vecinas les llegue lo mejor y tengan sus servicios asegurados, de calidad y disponibles”; una tarea en la que, ha asegurado, va a trabajar “desde el minuto uno”.

Por su parte, el coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, ha celebrado el nombramiento de Ana Medina como presidenta de la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz en el Pleno celebrado este viernes en Villamartín y ha destacado la “solvencia” de la, hasta ahora, vicepresidenta de la Mancomunidad, para desempeñar la labor de representar al conjunto de municipios de la Sierra de Cádiz. El dirigente provincial de IU Cádiz ha indicado que Medina “es una mujer comprometida, con experiencia y con capacidad de gestión, y, sobre todo, con un profundo conocimiento de la realidad de la comarca”. Afirma Rodríguez que la nueva presidenta de la Mancomunidad “ha demostrado, en estos años como vicepresidenta, que está preparada para asumir este reto con solvencia y con una clara vocación de servicio público”.

Instrumento útil contra problemas estructurales

Ha defendido el coordinador que la Mancomunidad “tiene que ser, más que nunca, un instrumento útil al servicio de la ciudadanía y de los ayuntamientos de la Sierra. Un espacio desde el que reivindicar soluciones a los problemas estructurales que arrastra esta comarca desde hace décadas”. Así, ha citado, “la falta de infraestructuras, las carencias en sanidad y en educación, la pérdida de población, las dificultades en el transporte público y la movilidad o la necesidad de reforzar los servicios públicos”.

Defiende que “Izquierda Unida es una organización que se arremanga, que no se arruga y que gobierna en diez municipios de la provincia de Cádiz”, a la vez que defiende que, “estamos aquí para defender lo público, para denunciar las carencias y para exigir respuestas a las administraciones competentes. Somos una organización pegada al territorio –sostiene–, con una fuerte implantación municipal, formada por gente que trabaja cuerpo a cuerpo en la calle, escuchando a la ciudadanía y construyendo soluciones de manera colectiva”.

El dirigente provincial reivindica el papel de la Mancomunidad como “altavoz de la Sierra de Cádiz y como herramienta útil para mejorar la vida de su gente” y afirma que en esta nueva etapa se abre la oportunidad de reforzar el papel de esta institución como instrumento de cambio. De igual forma, Rodríguez se muestra “convencido de que Ana Medina y el equipo de gobierno estarán a la altura del momento, como ya han venido demostrando en los últimos años”.

Acompañando a Ana Medina han estado, el diputado provincial de IU Cádiz, Ramón, Galán, la alcaldesa de Espera, Tamara Lozano, los alcaldes de Alcalá del Valle, Puerto Serrano y Bornos, (Rafael Aguilera, Daniel Pérez y Hugo Palomares), así como concejalas y concejales de diversos municipios de la Sierra y otros representantes de IU en la comarca, entre ellos José García Solano y José Manuel Gómez López, de la asamblea local de IU de Ubrique.