IU pide exige la reparación urgente de los muros en la avenida de Cortes y El Poyetón ante el riesgo inminente de derrumbe

La Asamblea Local de Izquierda Unida de Ubrique presentó una instancia formal al Ayuntamiento para «exigir la intervención inmediata en los muros de la Avenida de Cortes y la Barriada de El Poyetón». Según un comunicado de esta formación política difundido el 16 de abril de 2026, «lo que comenzó como un problema de mantenimiento se ha convertido en un peligro real para la integridad física de los vecinos».

Promesas incumplidas en la Avenida de Cortes

IU denuncia que «hace más de un mes el equipo de gobierno anunció reparaciones en las jardineras y arriates del tramo que va desde GLS hasta la rotonda de la Avenida Parlamentario». Sin embargo, «un mes después, la situación es incluso peor: las vallas de seguridad han desaparecido en algunos puntos y el muro presenta grietas, huecos y una inclinación (vuelco) que hace temer por su estabilidad», señala el comunicado.

Además, IU critica el estado «lamentable» de la acera de enfrente, única alternativa para los peatones, que presenta hundimientos, bordillos despegados y tramos inclinados hacia la carretera que dificultan el tránsito seguro.

Riesgo estructural en El Poyetón

Especialmente alarmante es la situación en la Barriada de El Poyetón. IU advierte de que «el muro de contención ya desprende cascotes hacia la vía pública. «El terreno en esta zona es inestable debido a la presencia de pozos subterráneos y corrientes de agua. Las recientes borrascas han podido acelerar el hundimiento que ya es visible en la carretera superior».

«Duchas» forzosas para los vecinos

A los problemas estructurales se suma la falta de drenaje adecuado en el tramo entre la rotonda de la Avenida de Cortes y la salida de El Poyetón. IU denuncia que, en días de lluvia,» el acerado se convierte en una piscina, provocando que los vehículos que circulan por la calzada empapen completamente a los viandantes».

Exigencia de soluciones inmediatas

Desde Izquierda Unida de Ubrique exigen que el Ayuntamiento pase de los anuncios a los hechos: «No podemos permitir que se ignore un riesgo estructural de este calibre. Exigimos soluciones rápidas, eficaces y permanentes. No queremos tener que lamentar daños personales por la desidia de quienes deben velar por la seguridad de nuestras calles», concluye el comunicado.

Escrito presentado en el Ayuntamiento:

A LA ATENCIÓN DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE UBRIQUE EXPONE:

Que la Asamblea Local de Izquierda Unida de Ubrique, en su ejercicio de fiscalización y atención a las demandas ciudadanas, ha constatado el grave estado de deterioro que presentan diversas infraestructuras viarias y muros de contención en el municipio, suponiendo un riesgo real para la integridad física de peatones y conductores. En concreto, se detallan las siguientes deficiencias:

1. Muro de la Avenida de Cortes (Tramo GLS – Rotonda de subida a Avda. Parlamentario):

A pesar del anuncio realizado hace más de un mes sobre la reparación de jardineras y arriates, las obras no han comenzado.

La zona presenta grietas profundas, huecos y una inclinación evidente (vuelco), especialmente visible y preocupante en el muro de las escaleras de acceso, que se encuentra acombado.

La señalización de seguridad es deficiente o inexistente, habiendo desaparecido las vallas que restringían el paso.

La acera alternativa (frente al muro) presenta un estado lamentable: tramos inclinados hacia la calzada, hundimientos, levantamientos del acerado y separaciones peligrosas entre el bordillo y el pavimento.

2. Muro de la Barriada de El Poyetón:

Existen zonas con desprendimientos activos de material que amenazan a los peatones.

Se observa un hundimiento significativo en la calzada superior, lo que indica un fallo estructural del terreno, agravado por la presencia de

corrientes de agua y pozos subterráneos que, tras los recientes periodos de lluvias, han podido desestabilizar aún más la cimentación.

3. Deficiencias en el drenaje y acerado:

En el tramo comprendido entre la rotonda de la Avenida de Cortes y la salida de El Poyetón, el acerado es impracticable durante las lluvias, acumulando grandes balsas de agua que provocan que los vecinos acaben empapados por el paso de los vehículos.

CONSIDERA:

Que la situación ha dejado de ser un problema estético para convertirse en un problema de seguridad pública. El riesgo de colapso de las estructuras sobre la calzada o las aceras es inminente, y la inacción municipal tras los anuncios de reparación supone una falta de responsabilidad hacia los vecinos y vecinas de Ubrique.

SOLICITA:

PRIMERO: La intervención técnica urgente para evaluar el estado estructural de ambos muros y la inmediata ejecución de las obras de consolidación y reparación necesarias.

SEGUNDO: El arreglo integral de los tramos de acerado mencionados,

garantizando que sean transitables, seguros y cuenten con un drenaje adecuado para evitar inundaciones.

garantizando que sean transitables, seguros y cuenten con un drenaje adecuado para evitar inundaciones. TERCERO: El refuerzo inmediato de las medidas de seguridad y señalización en las zonas afectadas para evitar accidentes mientras se ejecutan las obras.

Izquierda Unida de Ubrique exige soluciones rápidas y eficaces. No podemos esperar a que ocurra una desgracia para actuar sobre un peligro que ya ha sido plenamente identificado.

En Ubrique, a 13 de abril de 2026.

José Manuel Gómez López

Representante de la Asamblea Local de Izquierda Unida de Ubrique