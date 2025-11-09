Campaña ciudadana para salvar el proyecto del cine Capitol

La plataforma change.org publica desde el 8 de noviembre de 2025 una campaña a favor del proyecto cultural del cine Capitol de Ubrique. El promotor de la campaña, Antonio García, explica los motivos de esta iniciativa: «Hola vecinos y vecinas, os cuento una pequeña historia breve pero emocionante para que entendáis por qué tenéis que firmar esta petición. En los años 20 se inauguraba el pequeño al que queremos salvar de las excavadoras, El Cinema Capitol, edificio singular con una impresionante fachada, un interior a dos alturas con cómodas butacas, un kiosko interior y una moqueta preciosa y el proyector de cine más moderno que había por aquel entonces, un espacio inaugurado por su promotor y propietario el Sr. Manuel Coronil, un lugar donde una generación se emocionó, se enamoró, soñó, se divirtió, pasó miedo y relajó por unos momentos, nuestro pueblo siempre trabajador tuvo por aquellos entonces un lugar de encuentro, de convivencia de hacer pueblo, el Netflix de aquella época salvando las distancias ya que la gran pantalla siempre superara las nuevas plataformas digitales.

Con el tiempo algunos comprobaron que el Blanco y Negro pasaba al Technicolor que el Estero pasaba al Dolby pero las entradas siempre se vendieron desde las ventanillas que estaban en la recepción del edificio; eran tickets de colores pasteles amarillos, verdes y rosas y daban paso a la imaginación ya que por aquellos entonces el cine era un espectáculo maravilloso, todos tuvimos una bonita experiencia bajo ese techo, sobre esa moqueta, en esas butacas.

En el año 90 después de mucho entretener, de disfrutar de muchísimos espectáculos, películas, representaciones, carnavales, etc se cerró, así que si tienes más de 50 años seguro firmarás esta petición porque no quieres que todo eso acabe en una escombrera e intentarás que se conserve todo lo que se pueda de él. pero esta petición no solo tiene que convenceros a vosotros y vosotras, los más puretas, sino a una nueva generación, los jóvenes de Ubrique, su futuro, que se merecen un pueblo con un espacio cultural a la altura de sus habitantes, Ubrique no tiene nada que se parezca a eso, un salón de actos en un instituto que no le hace justicia a lo que necesitamos, queremos un espacio no solo para proyectar películas, también para hacer teatro, para traer a esa nueva generación que hace conciertos de sala, monólogos, shows, carnavales, congresos, etc., un edificio multicultural a la altura de este pueblo.

Acabo mi petición también mostrando mi preocupación por cómo la historia de este pueblo acaba en ocasiones derrumbada sin que se nos consulte, creo que este edificio no se lo merece, se merece una segunda oportunidad que estoy seguro que hará justicia a la gran mayoría de nuestros vecinos y vecinas.

Ubrique creo que no quiere otra sala por más lujosa y moderna que sea, quiere que se reacondicione ese cine, quiere que se conserve y se adecúe a este nuevo tiempo. Si piensas igual, por favor, firma esta petición para trasladársela a quien pueda rectificar esa decisión de demoler nuestro Capitol. ¡Gracias!

¡NO A SU DERRIBO!».

Veinticuatro horas después de su publicación en change.org, esta campaña ha logrado 322 firmas.