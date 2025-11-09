Tras un mes de reivindicación, la Junta contrata al técnico de integración social en el colegio Ramón Crossa

La Asamblea Local de Izquierda Unida en Ubrique ha mostrado su satisfacción por que, al fin, la Junta de Andalucía haya decidido contratar a un Personal Técnico de Integración Social (PTIS) para atender al menor de cuatro años con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que cursa estudios de Infantil en el CEIP Ramón Crossa y que desde principios del pasado mes de octubre no cuenta con el apoyo de una persona especializada, ante la baja de la PTIS que realizaba estas funciones en el centro.

En un comunicado difundido el 7 de noviembre de 2025, Izquierda Unida lamenta que haya tenido que ser «la llamada desesperada de esta madre, a la que la Junta de Andalucía no ha dado respuesta durante más de un mes, para que se haya decidido a realizar un nuevo contrato para cubrir esta plaza».

El portavoz de IU Ubrique, José Manuel Gómez, afirma que, “aunque a la Junta de Andalucía un mes le pueda parecer poco tiempo, lo cierto es que este tiempo se ha estado dejando al niño sin el apoyo necesario para tareas básicas como la alimentación, la higiene personal, el acompañamiento en rutinas y el apoyo en el aula. Esta carencia ha provocado que su madre se vea obligada a acudir diariamente al centro para asumir personalmente las funciones que corresponden a la administración educativa”.

La formación política señala que esta situación fue calificada por la madre afectada como “agotadora e injusta”, que llegó a recordar que su hijo, “tiene derecho a una educación inclusiva y adaptada, como cualquier otro niño”.

Izquierda Unida afirma que las reivindicaciones del AMPA del CEIP Ramón Crossa siguen estando vigentes, en especial, “la garantía de una educación inclusiva, de manera que se asegure que se cumple el derecho a una educación de calidad e inclusiva para todo el alumnado con necesidades especiales (NEAE), sin que su bienestar dependa de la disponibilidad o la burocracia en la gestión de sustituciones”. Por otro lado, afirma que “sigue teniendo vigencia que exijamos a la Junta de Andalucía una respuesta más ágil de la delegación de Educación; que debe ofrecer soluciones y un calendario de actuación de forma inmediata ante las reclamaciones de este tipo, poniendo fin a situaciones de precariedad educativa que afecta a las familias”.

Desde Izquierda Unida de Ubrique, así como desde la dirección provincial de IU Cádiz y la Red de Educación de IU, se confía en que la delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional “actúe con más sensibilidad ante estos casos, que desgraciadamente, se siguen dando en otros puntos de la provincia y sólo se solucionan cuando un pueblo entero se moviliza”.