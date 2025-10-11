Fernando Lobo ofrece un concierto de 25 años de canciones en La Salita de Teatro

El sábado 11 de octubre de 2025, a partir de las 20 horas, el cantautor Fernando Lobo ofrece un concierto en La Salita de Teatro (c/ Santiago, 6A). Se trata de una actuación «muy especial. Son “25 años de canciones”, un recorrido por la trayectoria de este artista gaditano. Fernando Lobo cumple un cuarto de siglo como cantautor, y propone celebrarlo con una gira especial en la que hará un repaso a lo más destacado de su repertorio.

A lo largo de este periodo ha grabado siete discos con colaboraciones tan diferentes como las de Zahara, El Kanka, Zenet, Clara Montes, Nano Stern, Jesús Bienvenido, Antonio Lizana, Niño de Elche, Pablo Guerrero, la comparsa We can do Carnaval o el poeta Carlos Edmundo de Ory, síntoma claro de la heterodoxia de este músico gaditano. Ha compartido cartel con Serrat, Sabina, Aute, Rozalén, Pablo Milanés, Luis Pastor, María Jiménez, etc.

Compositor inquieto de Cádiz, recoge en sus canciones influencias que abarcan desde el folk, el son, el blues, la rumba, el rock, la trova a distintas sonoridades latinoamericanas. Sus letras reflejan un estilo poético propio que huye de lugares comunes. También pone música a poemas de poetas como Lorca, Gloria Fuertes, Fernando Quiñones, etc.

Sus conciertos tienen un clima de muy variado registro entre lo lírico, lo reflexivo y lo reivindicativo, sin dejar de lado el sentido del humor o la espontaneidad que le caracterizan.

En su faceta literaria ha publicado dos poemarios (Diario del niño… y Versos Decimales), así como una novela humorística (Nosequé Nosecuántico, co-escrita junto a Israel Alonso) y el ensayo Carnaval Pop (que explora la influencia de la fiesta gaditana en otras músicas del siglo XIX a la actualidad).

De la mano de poetas y cantautores como Alexis Díaz Pimienta, Drexler, el Kanka o Javier Ruibal, es uno de los impulsores del actual movimiento de renovación de la décima espinela, gracias al que esta estrofa del siglo de oro está cobrando un nuevo auge en poemas, canciones y redes sociales, adaptándose al lenguaje actual.

Concierto: «25 años de Canciones»

Cantautor: Fernando Lobo

Fecha: 11 de octubre de 2025

Hora: 20:00 h.

Duración: 1 hora aprox.

Público: Mayores de 6 años

Lugar: La Salita de Teatro, c/ Santiago, 6A. Ubrique

Entradas-donativo: 10 €

Reservas por teléfono/WhatsApp: 679 968 895