Un fallecido en el Toro del Gayumbo

Un hombre falleció el domingo 7 de septiembre de 2025 a causa de las heridas que sufrió al ser embestido por un toro en la suelta del Toro del Gayumbo, La embestida se produjo en la calle San Ignacio hacia las 19 horas. Tras ser atendido por los servicios sanitarios, falleció. Su muerte fue confirmada por fuentes oficiales. Se trataba de la segunda suelta de la jornada, que se inició a las 18:30 horas. Ante la gravedad de lo ocurrido, los organizadores decidieron suspender el festejo callejero.

Esta suelta, que este año cumplió su décima edición, la promueve la Peña del Toro del Gayumbo de Ubrique, con la organización de la entidad denominada «África Taurina», con sede en Cortes de la Frontera. Los toros pertenecían a la gandería Reservatauro, de Ronda. La primera suelta se inició a las 12:30 horas.

Comunicado del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Ubrique difundió el mismo 7 de septiembre en facebook un comunicado en el que lamenta «profundamente el incidente ocurrido durante la celebración del festejo taurino de esta tarde». El texto añade lo siguiente: «Queremos, en primer lugar, trasladar nuestro más sincero pésame y solidaridad a los familiares, amigos y allegados de la persona fallecida. Asimismo, comunicamos que, como muestra de respeto, queda suspendido el espectáculo de Fuegos Artificiales previsto para esta noche. Además, las banderas de los edificios públicos ondearán mañana a media asta en señal de duelo.

Pedimos comprensión, serenidad y colaboración a todos los vecinos, vecinas y visitantes, recordando que la mejor forma de mostrar apoyo es desde la prudencia y el respeto. Ubrique siempre se ha caracterizado por su unidad en los momentos difíciles. Hoy, más que nunca, debemos demostrarlo».