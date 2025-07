IU critica a la concejala de Recursos Humanos por decir que la bolsa de empleo social tiene que tender a desaparecer

Izquierda Unida (IU) de Ubrique difundió el 11 de julio de 2025 un comunicado en el que «lamenta profundamente las recientes declaraciones de la concejala de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Ubrique», Marian Moreno, expresadas en el pleno ordinario del 25 de junio, en las que afirmó que la Bolsa de Empleo Social «tiene que tender a desaparecer» y sugirió que las personas en búsqueda de empleo se dirijan al Club de Empleo, aludiendo a que «hay muchas empresas que necesitan personal» y que desde el Club de Empleo se «manda a la gente toda» a dichas empresas. La cita textual extraída del pleno de junio es la siguiente: «Las personas que estén necesitadas de empleo para eso existe nuestra herramienta en el Ayuntamiento que es el Club de Empleo, la gente que se dirija al Club de Empleo que hay muchas empresas que necesitan personal, empresas privadas que necesitan personal nosotros mandamos a la gente toda al Club de Empleo».

En respuesta a estas declaraciones, IU de Ubrique expresó su «preocupación por la aparente transformación del Club de Empleo en lo que parece ser una empresa de colocación. Queremos recordar que una empresa de colocación es una entidad que intercede entre desempleados y empleadores, facilitando la conexión entre oferta y demanda».

Según IU, «el Club de Empleo de Ubrique fue concebido originalmente con el propósito de asesorar y apoyar a los vecinos y vecinas en la elaboración de currículums, informar sobre actividades formativas con opciones de empleo, y crear un boletín de empleo semanal, entre otras funciones esenciales para la búsqueda activa de trabajo. Nos parece incongruente que el Ayuntamiento de Ubrique recurra al SAE (Servicio Andaluz de Empleo) para sus propias contrataciones, mientras que anima a las empresas privadas a utilizar el Club de Empleo para encontrar trabajadores». ¿Por qué no se les sugiere a estas empresas que acudan al SAE, tal como hace el propio Ayuntamiento?», se pregunta IU en su comunicado.

Carga de trabajo y eficacia del Club de Empleo

En su comunicado, IU añade: «Agradecemos la encomiable labor de la persona al frente del Club de Empleo. Sin embargo, creemos que encomendar a una única persona la tarea de enviar currículums a empresas privadas, en lugar de que estas últimas faciliten sus propios canales de recepción (ya sea una oficina física, un correo electrónico o una página web), es ineficiente y puede generar problemas. Actualmente, muchos currículums no llegan a su destino, lo que causa frustración entre los vecinos y vecinas de Ubrique».

IU de Ubrique insiste en que «el Club de Empleo debe recuperar su función original: ser un espacio de asesoramiento personalizado, de ayuda en la búsqueda de empleo y formación, y de difusión de un boletín semanal con ofertas de trabajo en Ubrique, sus alrededores y la provincia, incluyendo empleo público, oposiciones, bolsas de empleo y cursos (gratuitos o de pago»).

Cuestionamiento sobre la Bolsa de Empleo Social y contrataciones

A juicio de IU, «las palabras de la concejala de Recursos Humanos sobre la desaparición de la Bolsa de Empleo Social resultan incomprensibles. Muchas de las personas que la conforman buscan empleo de manera incesante, pero las empresas privadas no les brindan la oportunidad de demostrar su valía».

Asimismo, según IU, «en el pleno se informó sobre contrataciones a través de planes de empleo o directamente mediante el SAE. No obstante, hemos recibido pruebas, como correos electrónicos del SAE a candidatos, que demuestran que se cita a personas para entrevistas que luego son canceladas, instándolas a estar pendientes del tablón de anuncios del Ayuntamiento, donde finalmente no se publica ninguna información al respecto».

Finalmente, el comunicado expresa: «Observamos que en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Ubrique, el baremo para acceder a ciertas plazas se limita a la valoración de estudios y experiencia, sin la realización de entrevistas pertinentes que permitan valorar adecuadamente a los candidatos».