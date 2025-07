Ecologistas en Acción recurre el PGOU de Ubrique ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía

Ecologistas en Acción ha presentado ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) un recurso contra la aprobación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Ubrique. La razón básica es la inclusión como suelo urbanizable o urbano no consolidado de tres ámbitos del parque natural Sierra de Grazalema, incumpliendo directivas de la UE y sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional.

En un comunicado difundido el 11 de julio de 2025, Ecologistas en Acción señala que ha venido presentando durante todo el procedimiento de tramitación del PGOU alegaciones e informes al ayuntamiento de Ubrique y a las consejerías de Sostenibilidad y Medio Ambiente y de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda de la Junta de Andalucía, advirtiendo que es ilegal declarar urbanizables terrenos protegidos del parque natural Sierra de Grazalema. También les hemos advertido que, en caso de aprobarse el PGOU, lo recurriríamos ante los Tribunales, como así hemos hecho. Tanto el ayuntamiento como la Junta de Andalucía han hecho caso omiso, y han terminado por aprobar un PGOU manifiestamente ilegal.

El objeto de este recurso es el Acuerdo de la Comisión Territorial de Ordenación del Territorio y Urbanismo de Cádiz, de fecha 13 de diciembre de 2024, relativo a la aprobación definitiva de la Revisión del PGOU de Ubrique, publicado en el BOJA n.º 12 de 20/1/2025.

El Tribunal Supremo (TS), en sentencia de 29/01/2014, determinó que la inclusión de unos terrenos “en la Red Natura 2000 comporta la sujeción de esos terrenos a unos regímenes de protección (…), y determina que sea preceptiva su clasificación como suelo no urbanizable de especial protección”. Así mismo, el Tribunal Constitucional (TC) ha dictaminado, en sentencia de 13/11/2019, que “todos los espacios incluidos en la Red Natura 2000 (RN2000) deben quedar preservados de su transformación urbanística y deben ser clasificados como Suelo No Urbanizable (SNU) de especial protección”.

El comunicado añade que el parque natural Sierra de Grazalema, que es Reserva de la Biosfera desde 1977, fue declarado en 1985 por la Junta de Andalucía. En el año 1989 fue declarado como Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), en 2006 como Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y en 2012 como Zona de Especial Conservación (ZEC). Por tanto, la totalidad del parque natural está integrado en la RN2000 de la UE, y todos los terrenos fuera de los cascos urbanos tradicionales deben clasificarse como Suelo No Urbanizable de Especial Protección, en cumplimiento de las sentencias del TS y del TC.

Ante las reiteradas advertencias de Ecologistas en Acción, la delegación territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz solicitó un informe a los Servicios Jurídicos de la Junta de Andalucía, que fue emitido en julio de 2021, y que ratifica que “Esta sentencia del Tribunal Constitucional … plantea la clasificación como suelo en situación rural o suelo no urbanizable de especial protección por legislación específica de aquellos terrenos incluidos en la Red Natura 2000 (…), resultando incompatible a la normativa básica la posibilidad de transformación urbanística…”. Este informe fue ocultado por la consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente. Ecologistas en Acción lo hizo público y lo ha aportado a la demanda.

El PGOU incluye tres ámbitos de suelos urbanizables o urbanos no consolidados en el interior del parque natural Sierra de Grazalema: La Rozuela, Los Olivares y Hotelero Norte. En total 81.470 m2 para la construcción de 265 viviendas, hoteles y naves industriales.

Según los ecologistas, «algunos de estos ámbitos ya habían sido declarados urbanizables de forma ilegal con modificaciones de las anteriores normas urbanísticas, sin someterse a la preceptiva evaluación ambiental estratégica, por lo que incurren en radical nulidad, y obviando la jurisprudencia del TS y del TC».

Este colectivo añade: «Todas estas recalificaciones de suelos protegidos han contado incomprensiblemente con informes favorables del director del parque natural Sierra de Grazalema y del delegado territorial de la consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente en Cádiz, incumpliendo, con pleno conocimiento, directivas comunitarias, legislación básica estatal y la jurisprudencia del TS y del TC. Más aún, el director del parque natural llegó a asegurar que algunas de las zonas afectadas no pertenecían al parque natural para justificar su urbanización.

Recientemente, las personas de máxima responsabilidad en la consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente y en el parque natural Sierra de Grazalema organizaron un fasto de celebración del 40 aniversario de este espacio natural protegido; las mismas que apoyan su urbanización incumpliendo las normas y sentencias que deberían garantizar su protección. Celebran el 40 aniversario del parque natural aprobando la urbanización de parte de este espacio natural protegido».

Ecologistas en Acción solicita en su demanda al TSJA que declare la nulidad de pleno derecho de los sectores SUS-1 La Rozuela, SUS-2 Los Olivares y el Sector 27 del Suelo Urbano No Consolidado-Hotelero-Norte, y que ordene a la administración competente la clasificación del suelo de esos tres ámbitos como Suelo No Urbanizable de Especial Protección.