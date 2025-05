Mi hermana

(En memoria de Ana Bohórquez Gutiérrez)

Texto y fotos: Pedro Bohórquez Gutiérrez

Querido amigo:

Disculpa que no te haya contestado. Espero cierta serenidad para hacerlo y esta no se presenta últimamente con frecuencia. Mi hermana Ana falleció el pasado día 8 de abril. Tenía cincuenta y ocho años. Yo le llevo cinco años y algo menos de dos meses. Como cumplo años en julio y ella en septiembre, cada año de los que hemos compartido durante casi dos meses le he llevado seis años. Era la pequeña de seis hermanos. Hace apenas tres años murió mi hermano Francisco, un año mayor que yo, también de cáncer.

Mi hermana ha estado luchando contra esta enfermedad desde el año 2011. Desde esa fecha tuvo distintos rebrotes, tratamientos y operaciones. En los dos últimos años su enfermedad se fue complicando, pero ella ha estado al pie del cañón, luchando por alargar su existencia.

Durante el año de pandemia (2020) la enfermedad se agravó desgraciadamente. En enero de 2021 pudo ser operada y tras esa última operación, sobre todo en los dos últimos años, su vida ha sido una batalla por retrasar el desenlace que nos tiene entristecidos.

Podría hablarte largo de mi hermana, pero la quintaesencia de lo que siento ahora por ella está en esos versos en los que canalizo el dolor por su pérdida, compartido por mi familia, tíos, hermanos y sobrinos, entre los que están su hijo y su hija. Son una afirmación de mi amor fraterno y de mi deseo de que su memoria perdure (*).

Fue una persona extraordinaria, de las que no se van sin dejar huella. Su enfermedad no mermó un ápice su capacidad de entrega a su familia, devolvió con creces en vida lo que cada uno en la medida de sus posibilidades hizo por ella y ayudó a todos según sus necesidades y siempre incondicionalmente.

Nunca se rindió, se hizo fuerte, y su partida me ha dejado la sensación intensa de que la muerte no la ha derrotado, a pesar de las apariencias de un combate desigual en el que pocas veces se mostró desmoralizada. Hasta el último momento, el de la despedida, supo mantener alto el espíritu, a pesar del dolor y la tristeza del instante, como último acto de entrega generosa a sus seres queridos. Acertó en esos últimos momentos a expresar su amor inagotable, hasta el extremo de que este quedará indeleble en nuestros corazones y seguirá activamente nutriendo de fortaleza y bondad nuestras vidas, aunque no lo sintamos ahora claramente, ahogados en dolor como estamos.

Mi hermana era toda corazón. No esperábamos que se nos fuera en este momento como tampoco en ningún otro. Nos contagiaba su fortaleza, su optimismo y nos acostumbramos a verla salir a flote y a que el milagro de la existencia se renovara y siguiese su curso. Hasta el último momento ha mantenido ilusiones y proyectos. Era una persona activa a la que la acción alargó su vida más allá de lo que cabe esperar en un cuerpo castigado por una enfermedad cruel e injusta. Sus ilusiones florecían cada amanecer y se transformaban en obras cada día que pasaba. Ningún día transcurría en vano para ella. En sus últimos años se acostumbró a vivir sin dejar que el tiempo que le quedaba al margen del obligado de dedicación a sus cuidados, quedara sin su fruto, material o no. No ha dilapidado un minuto de vida. Su mejor obra, sus hijos, mis dos sobrinos.

Su manera de irse no ha podido ser más más serena. Sin patetismo, casi con una sonrisa, tuvo palabras de amor y de aliento para sus hijos, sus hermanos y algunos amigos presentes antes de que la sedaran. Murió rodeada de sus seres queridos. Como quería. Supo irse, a pesar de que era una idea que siempre le desagradó como a casi todos, pero con la que aprendió a convivir. Y lo hizo con la mayor naturalidad, aunque a su alrededor el desgarro nos abrasase y fluyera el llanto de nuestros ojos. Sin apenas descomponer el rostro por un dolor al que siempre supo hacer frente, serena, sin perder la sonrisa y el buen humor de su fondo último bondadoso, nos ha transmitido a todos algo de su inmensa fortaleza para seguir nuestros caminos y para concluir lo que ella no ha podido, en paz con la vida y consigo misma, satisfecha por hasta donde ha podido llegar y el balance amoroso de lo logrado. La enfermedad ha quebrantado su cuerpo, lo ha aniquilado y llevado hasta el límite, pero no ha sido ese el saldo y el desenlace de una lucha desigual.

En esta confrontación ha triunfado un espíritu fuerte y de radiante belleza. Quedará por siempre entre los muchos que la quisimos y seguiremos queriéndola, su espíritu fuerte, libre y valeroso, su generosidad y capacidad de entrega, su alegría y su humor, su bondad, en suma. Y su recuerdo, porque su paso por vida no ha sido en vano y su estela perdurará.

(*)

MI HERMANA

(In memoriam)

Es su belleza

un intenso destello

inagotable.

Hizo la vida

a su paso más ancha

y más hermosa.

Deja su rastro

una estela de luz

en la tiniebla.

Prendió su fuego

en nuestros corazones:

su vida sigue.

Sacó su risa

del pozo más profundo

de la alegría.

Contra la muerte

cada día en su vida

fue un desmentido.

Pudo la muerte

aniquilar su cuerpo

más no su espíritu.

Triunfa su espíritu

y su luz nos alumbra

esta otra orilla.

Resuena un eco

de su salmo a la vida

por nuestra sangre.

Del otro lado

donde las almas niñas

son sus señales.

Llega en el aire

de la tarde caricia

que nos consuela.

Es de las flores

esa fragancia eterna

de primavera.

Fuera del tiempo,

allí donde la luz

nunca se extingue.

08/04/2025