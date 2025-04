¿Trampantojos en la sanidad andaluza?

OPINIÓN

Antonio Rodríguez Carrión (Médico)

¿Quién no ha visto una pintura que parece una ventana, pero que al acercarse se descubre que es solo una pared pintada? ¿Quién no ha escuchado promesas o anuncios sobre mejoras en la sanidad que suenan muy bonitos y esperanzadores, pero que al final no tienen nada detrás? ¿Solo sirven para engañar la vista o el oído, como si todo estuviera bien… cuando en realidad los problemas siguen igual o peor?

La palabra “TRAMPANTOJO” no es de uso corriente, pero se usa en pintura y desde hace algún tiempo en la cocina creativa. El diccionario la define como “una ilusión o trampa que engaña a alguien haciéndole ver algo que no es”. ¡Vaya!, esto recuerda bastante a muchas declaraciones de algunos políticos, sobre todo cuando hablan de la sanidad pública:

“Vamos a construir un nuevo centro de salud”.

“Hemos contratado más médicos que nunca”.

“Vamos a poner más especialistas en tu pueblo”.

Pero cuando pasa el tiempo…

El centro no tiene médicos.

Las listas de espera siguen igual o peor.

Los especialistas no llegan, o los que había desaparecen.

Entonces nos damos cuenta de que todo era solo fachada, una forma de dar buena imagen sin arreglar nada. ¡Una trampa para los ojos!

Para entretenerse buscando trampantojos, basta con mirar lo que está ocurriendo en sanidad. Veamos unos ejemplos claros:

Año 2007: «Si hoy estuviera gobernando el Partido Popular, Ubrique ya contaría con las especialidades médicas y ya tendría un proyecto del nuevo consultorio en la zona de expansión»: https://www.youtube.com/watch?v=ujBO1peUHec

COMENTARIO: Sin explicación alguna, en 2020 —hace ahora cinco años— fueron retiradas del Centro de Salud de Ubrique las especialidades de Medicina Interna y Traumatología, conseguidas entre 2006 y 2011 tras cinco años de zancadillas e infatigable lucha ciudadana. Y por si fuese poco, no se han abierto las prometidas consultas de Ginecología y Oftalmología, ni se ha gestionado el consultorio auxiliar en la zona de expansión. Para completar el cuadro, el hospital de referencia para la Sierra de Cádiz, el Virgen de las Montañas, de la empresa Pascual, sigue siendo, desde hace 29 años, un hospital privado-concertado, a pesar de las promesas de un hospital público.

Año 2018: «Denuncia judicial contra el SAS por «falsear» las listas de espera quirúrgica en Jaén: cuando falta menos de una semana para la operación, el expediente es trasladado al sistema de revaluación clínica. De este modo, el paciente sale de la lista de espera sin haber entrado en quirófano»:

https://www.abc.es/espana/andalucia/jaen/sevi-denuncia-judicial-contra-falsear-listas-espera-quirurgica- jaen-201812101518_noticia.html

NO PRECISA COMENTARIO.