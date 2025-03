El colectivo Ecologistas en Acción considera ilegal la construcción de un polígono industrial en el parque natural

El colectivo Ecologistas en Acción ha denunciado ante el ayuntamiento de Ubrique y la dirección del parque natural Sierra de Grazalema el inicio de las obras de un polígono industrial en una parcela colindante con la carretera A-2302, a la salida de Ubrique hacia Benaocaz, bajo el Salto de la Mora, lugar donde se encuentran las ruinas de la ciudad romana de Ocuri. En un comunicado difundido el 14 de marzo de 2025 este colectivo afirma que «esta zona está incluida en el parque natural sierra de Grazalema y, por tanto, forma parte de la Red Natura 2000 (RN2000) de la UE. En las alegaciones que ha venido presentando Ecologistas en Acción a lo largo del proceso de tramitación del PGOU de Ubrique, se ha insistido en que esta zona debía clasificarse como Suelo No Urbanizable de Especial Protección (SNUEP), a lo que tanto el ayuntamiento como la Junta de Andalucía han hecho oídos sordos».

Los ecologistas añaden: «El ayuntamiento y la Junta de Andalucía han mantenido esta zona -protegida por legislación autonómica, estatal y comunitaria-, como suelo urbano en el nuevo PGOU, previsto en principio para suelo hotelero, pero que se modificó para construir un gran polígono industrial. Estas modificaciones de las normas urbanística de Ubrique se han realizado sin someterse a la preceptiva evaluación ambiental estratégica, causa por la que han sido anulados numerosos planes urbanísticos por los tribunales».

Ecologistas en Acción ha advertido en numerosas ocasiones a los responsables del ayuntamiento de Ubrique y de la delegación territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente que el Tribunal Constitucional (TC) ha dictaminado, en sentencia de 13 de noviembre de 2019, que todos los espacios incluidos en la RN2000 deben quedar preservados de su transformación urbanística y deben ser clasificados como Suelo No Urbanizable (SNU) de especial protección por sus valores naturales, en aplicación de la legislación española y comunitaria. Previamente, se había pronunciado el Tribunal Supremo (TS) en sentencia de 29/01/2014, determinando que la inclusión de unos terrenos “en la RN2000 comporta la sujeción de esos terrenos a unos regímenes de protección (…), y determina que sea preceptiva su clasificación como suelo no urbanizable de especial protección”.

La totalidad del Parque Natural Sierra de Grazalema está integrada en la RN2000, al estar declarado por la UE como Zona de Especial Conservación (ZEC) y Zona de Especial Protección para las Aves (ZEPA), y, por tanto, debe clasificarse como Suelo No Urbanizable de Especial Protección (SNUEP), en cumplimiento de las sentencias del TS y del TC.

El comunicado añade lo siguiente: «El PGOU de Ubrique ha obviado esta jurisprudencia y ha mantenido varias zonas del parque natural, con una superficie de más de 100.000 m2, como suelo urbanizable, lo que supone una manifiesta ilegalidad. En la resolución de aprobación del PGOU de Ubrique, publicada en el BOJA el pasado 20 de enero, suspendió la clasificación como suelo urbano consolidado de esta zona, por lo que no puede concederse licencia de obras, como al parecer ha hecho el ayuntamiento, ni iniciarse las obras de este polígono industrial.

El polígono industrial pretende construirse bajo el Salto de la Mora, cerro donde está ubicada la famosa ciudad romana de Ocuri. El impacto paisajístico ya es evidente.

Ecologistas en Acción hace responsables de estas ilegalidades al director del parque natural, que informó favorablemente el PGOU, excluyendo a esta zona del informe argumentando que no formaba parque del parque natural/RN2000, lo que es manifiestamente falso, y al delegado territorial de la consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que emitió una declaración ambiental estratégica favorable a la clasificación de suelos urbanizables en terrenos del parque natural/RN2000, lo que es manifiestamente ilegal. Es inconcebible que responsables de la Junta de Andalucía muestren esta insumisión a las sentencias del TS y del TC.

Ecologistas en Acción ha solicitado la paralización inmediata de las obras y la modificación del PGOU de Ubrique para incluir todos los terrenos el parque natural Sierra de Grazalema como SNUEP, en cumplimiento de la jurisprudencia del TS y de la doctrina del TC».