Apoyo de dirigentes de IU a la gestión de recogida de residuos en Ubrique

El coordinador general de Izquierda Unida de Andalucía y diputado de Sumar en el Congreso de los Diputados, Toni Valero, ha respaldado la gestión desarrollada por IU desde la Mancomunidad de Municipios de la Sierra de Cádiz en el campo de la recogida de residuos en la comarca. El dirigente de IU hizo estas declaraciones el 5 de diciembre de 2024 en el transcurso de una visita a la empresa Basuras Sierra de Cádiz (Basica) en Ubrique. Estuvo acompañado por la presidenta del ente y vicepresidenta de la Mancomunidad de la Sierra, Ana Medina, el diputado provincial de IU Cádiz, Ramón Galán, y el coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez.

Valero ha señalado que en la recogida eficiente de residuos se encuentran «muchas de las soluciones a la adaptación al cambio climático que ha venido para quedarse», por lo que ha considerado «importante poner el foco donde se hace bien, desde lo local, en este caso, en la Sierra de Cádiz, donde Izquierda Unida está implantando un sistema europeo que está siendo eficiente, eficaz y que está recibiendo la mirada de muchos colectivos ecologistas, de muchas vecinos y vecinas, de otras instituciones, porque quieren seguir una senda que es la que se va a abrir de aquí al futuro».

El también diputado en el Congreso ha ensalzado la labor que desarrolla IU desde la empresa Basica, con Ana Medina a la cabeza, «con un sistema europeo de puerta a puerta que está haciendo que los vecinos y vecinas de la Sierra paguen menos impuestos por los residuos en función del reciclaje que llevan adelante; es decir, hay mayor justicia fiscal, se está promoviendo el reciclaje y se está evitando una injusticia que se cometía hasta ahora, que es que un vecino o una vecina pagaba por aquel que no reciclaba. Eso se ha acabado en la Sierra de Cádiz, y eso se está haciendo desde una gestión pública».

«Desde lo público se puede gestionar bien, mejor, con más eficacia, con más eficiencia y evitando que unos beneficios empresariales que se quedaría la empresa privada que en su caso lo hiciera, vayan a parar al bolsillo de unos pocos y redunde en las inversiones necesarias para una mejora del servicio», ha recalcado Valero.

No obstante, el coordinador general de IU Andalucía ha criticado que, pese a que el sistema puerta a puerta que está implantando IU en la Sierra de Cádiz ha recibido los «parabienes» de muchos colectivos, «lamentablemente, se está encontrando en frente con una férrea oposición del Partido Popular», que, según ha señalado, «no puede sumarse a las tesis negacionistas, intentando tumbar cada medida que pretende una mejor adaptación al cambio climático. La oposición del PP a la ley de residuos de 2022 va en contra de las necesarias transformaciones que necesita Andalucía y que, desde lo local, está demostrando IU que se puede hacer bien».

Por su parte, la presidenta de Basica y vicepresidenta de la Mancomunidad de la Sierra, Ana Medina, ha recordado que hace un año que Izquierda Unida comenzó a gestionar la empresa, como parte del cogobierno que mantiene IU con PSOE en el ente mancomunado de la Sierra y ha reconocido que «ha sido un año complicado», pero que, gracias a la gestión de IU, «hemos conseguido seguir apostando por la gestión pública».

Medina ha indicado que la empresa ha logrado llegar a fin de año con un balance positivo en las cuentas y ha avanzado que para 2025, con unas nuevas ordenanzas aprobadas «en tiempo y forma» no se prevé ninguna subida en el recibo de la recogida para los vecinos de la Sierra, un tema importante, después del «ruido» que ha habido, sobre todo, en los meses de verano.

De igual forma, la también responsable de Acción Política de IU Cádiz ha avanzado que la tasa de tratamiento podrá bajar en algunos municipios, «gracias al sistema de recogida puerta a puerta, terminado de implantar en todos los municipios de la comarca con un gran esfuerzo del personal de la empresa y que al final ha dado los resultados que todos esperábamos, y es que cuando la gestión se hace pensando en el ciudadano y en lo público, las cosas al final salen bien».

La responsable de IU ha aplaudido que, finalmente, «vamos a conseguir que los vecinos de la Sierra vean reducido el recibo de tratamiento de basura, gracias al servicio puerta a puerta, que consigue bajar las toneladas de basura que se llevan al vertedero y, por tanto, bajar los recibos por esta y, a la vez, aumentar los residuos que reciclamos, dando cumplimiento a la ley. Vamos a ser de las pocas zonas en librarse de las sanciones que llegarán a partir de abril de 2025 a los ayuntamientos, y de las pocas zonas que vamos a conseguir llegar a las tasas de reciclaje que la ley y Europa marcan para 2025». Todo ello, según ha insistido, «por la apuesta de lo público» que lleva a cabo IU cuando llega a las instituciones.

Durante la visita al municipio, y acompañados por miembros de la Asamblea Local de IU en Ubrique, la delegación de IU ha realizado una visita al centro de alta resolución de la piel Movex, a la Escuela de Artesanos de la Piel y al Cuartel de la Guardia Civil del municipio. Además, se han abordado las demandas de la localidad en materia de carreteras, como la reivindicada circunvalación de Ubrique o el arreglo de las carreteras entre Ubrique y Villamartín y Ubrique-Alcalá de los Gazules, de cara a posibles iniciativas institucionales como la Diputación de Cádiz.