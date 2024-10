Lo importante: nuevo videoclip de La Buena Mujer

«Lo importante«: cuarto sencillo del 4º disco, «¡Mira qué plan!», de Carmen Morales (La Buena Mujer). El tema que aborda es el de «la autoestima, como elemento esencial para amar».

Composición (Letra y Música) ,Voz y Guitarra: Carmen Morales, La Buena Mujer.

Teclados: Manu Sánchez.

Violín: Raquel Pavón.

Grabación del tema en estudio: Grabaciones Sumergidas (Juan Antonio Mateo).

Dirección, Grabación, Edición y Montaje del Videoclip: Daniello Pradotti.

Guion Literario y Técnico: Carmen Morales, La Buena Mujer.

Asistente de Cámara: Laura Cubero.

Camarógrafo Imágenes Submarinas: Javier Romero Abreu.

Ilustraciones: Nigüek.

Actores /Actrices: Sara Morales Vigo, Antonio Morales Vigo, Elena Cudía Morales, Irene Cudía Morales, Laura Trujillo Menacho, Gloria Vilches, entre otr@s

Cámara 2 Exterior Playa: Antonio Morales Vigo.

Cámara 3 Exterior piscina: Alberto Oliva.

Ayudantes de Producción: Fernando Ureña e Irene Rodríguez.

Peluquería y Maquillaje: Salón Libel (Cádiz)

Carmen Morales: «Muchísimas gracias a : IES Rafael Alberti de Cádiz , y a todas las personas que han participa en este videoclip».

LETRA DEL TEMA: «Vienes cabizbaja con carita de culpable viene, preocupada, a preguntar ¿qué es lo importante?. Has conocido a alguien cuando el otro aún no se ha ido. Vas de oca en oca nadie te llena tu vacío. Y tú no estás bien con ese vaivén. Por eso preguntas: “¡Ay! ¿Qué puedo hacer?” ¿Qué es lo importante para enamorarte? ¿Qué es lo que hace que todo vaya bien?” Lo importante es que tú te quieras bien que no necesitas a nadie para sentirte bien que no te pierdas en ese vaivén, que el amor te sume y no te reste ganas de crecer. Que no le dejes a nadie el control de tu vida que sigas sintiéndote viva con él o sin él. Y, si alguna vez, se te acaba el amor, puedes decir, de verdad: “Ahora, mi novio soy yo”. Lo importante es tu vida, Compartida o no, TU VIDA. Bienvenido el amor si alegra el corazón. Hay necesidades que no va a cubrirte nadie hay caminos propios. Tendrás que andarlos para encontrarte. No puedo equivocarme por ti, es lo mejor que puedo darte. Tendrás que caerte, a veces, aquí estará, siempre, para levantarte. Si tú no estás bien con este vaivén por eso preguntas: “¡Ay! ¿Qué puedo hacer?” ¿Qué es lo importante para enamorarte? ¿Qué es lo que hace que todo vaya bien?” Lo importante es que tú te quieras bien que no necesitas a nadie para sentirte bien que no te pierdas en ese vaivén, que el amor te sume y no te reste ganas de crecer. Que no le dejes a nadie el control de tu vida que sigas sintiéndote viva con ella o sin ella Y, si alguna vez, se te acaba el amor, puedes decir, de verdad: “Ahora, mi novia soy yo”. Lo importante es tu vida, compartida o no, TU VIDA. Bienvenido el amor si alegra el corazón».

Proyecto Subvencionado por la Fundación Provincial de Cultura de la Diputación de Cádiz.