Objetivo: cancelar las citas médicas a las que no se pueda asistir

En reunión de la Comisión de Participación Ciudadana del Centro de Salud de Ubrique, celebrada el 4 de abril de 2024, la dirección del centro solicitó la colaboración del Ayuntamiento y de todos los colectivos locales para concienciar a la población sobre “la importancia de anular las citas médicas a las que no se pueda asistir”, según informó el doctor Antonio Rodríguez Carrión, presidente del Observatorio de Salud “Especialistas ¡YA!”, en un comunicado difundido el 16 de abril.

El comunicado aclara que posteriormente, en una reunión del Consejo de Salud del Ayuntamiento de Ubrique, celebrada el 15 de abril, se respaldó por unanimidad la propuesta del Observatorio de Salud “Especialistas ¡YA!” de elaborar 4.000 trípticos informativos sobre la asistencia sanitaria pública en Ubrique. Estos trípticos destacarán, sobre todo, la necesidad de cancelar las citas médicas que no se puedan cumplir.

El Observatorio de Salud “Especialistas ¡YA!” se encargará de elaborar los trípticos, que serán financiados por el Ayuntamiento de Ubrique. Los colectivos locales distribuirán estos folletos en domicilios, farmacias, instalaciones deportivas, centros educativos, asociaciones sociales, comercios y fábricas de artículos de piel de Ubrique. Además, se llevará a cabo una campaña intensiva a través de los medios de comunicación locales y las redes sociales.

El objetivo es “reducir al menos un 50 % las citas médicas a las que actualmente no se asiste y que no son anuladas”. En julio, se analizarán los resultados obtenidos y se planificarán las siguientes fases. La meta final es que, para el 31 de diciembre de 2024, todas las citas programadas en el Centro de Salud de Ubrique que no se puedan cumplir sean canceladas con suficiente antelación para que estén disponibles para otras personas que las necesiten.