Inaugurada la nueva Oficina de Turismo

La delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en la provincia de Cádiz, Mercedes Colombo, inauguró el 7 de febrero de 2024 la nueva Oficina de Turismo de Ubrique. En la inauguración estuvo acompañada por el alcalde, Mario Casillas, y el delegado territorial de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía en Cádiz, Jorge Vázquez. En la obra de esta instalación, la Junta de Andalucía ha invertido más de 150.000 euros.

Colombo subrayó “el potencial que tiene Ubrique, no solo en la industria de la piel sino evidentemente en todo lo referente a su patrimonio, su fauna, su flora, su gastronomía, sus fiestas, es decir al hablar de Ubrique nos estamos refiriendo a un gran referente turístico de la provincia de Cádiz”. Destacó que “esta oficina es la primera, ya que se van a a poner en funcionamiento el resto de las oficinas de turismo de la Sierra de Cádiz”.

La delegada declaró: “Hoy venimos a presentar una realidad con la nueva oficina de turismo de Ubrique. Con este acto culminamos un proyecto que se encuentra incluido en la Inversión Territorial Integrada (ITI) , éste en concreto está enmarcado en el plan estratégico que es el de los Pueblos Blancos y al que la Junta de Andalucía, a través de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte ha destinado más de cinco millones de euros. Esta nueva oficina supone sin duda una excelente noticia no solo para la localidad de Ubrique sino para toda la comarca de la sierra gaditana y contribuirá a incrementar el prestigio de esta zona respecto a otros destinos turísticos de la provincia y de Andalucía, transmitiendo la singularidad de los Pueblos Balncos”.

Colombo recordó que el Consejo de Gobierno del pasado mes de diciembre aprobó la subvención para la creación de esta unidad integrada de gestión turística, junto a la de Alcalá del Valle, y “sólo dos meses después ya está ejecutada y lista para su puesta en funcionamiento”.

La delegada ha apuntado el trabajo que se ha realizado conjuntamente desde la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento de Ubrique. El resultado, según dijo, “lo tenemos en que esta oficina se haya terminado en un tiempo récord, gracias al trabajo de todos los que se han involucrado en este proyecto y ahora ya queda continuar haciendo de Ubrique un referente turístico, cultural e industrial”.

Mercedes Colombo ha incidido en que “este apoyo de la Junta no se va a plasmar solamente en esta oficina , sino en todos los proyectos que el equipo municipal nos traslade como esa Feria de la Piel que vais a organizar en el mes de marzo a la que sé estáis poniendo toda la ilusión y empeño y lo más importante sé que va a haber una colaboración publico privada que es la mejor manera de trabajar”.

Para la delegada del Gobierno andaluz “con este acto de hoy queda refrendado nuestro compromiso delante de todos los ubriqueños y ubriqueñas de que desde el Gobierno andaluz seguiremos trabajando de manera conjunta con vuestro ayuntamiento para que todas las personas que viven en este rincón de la sierra de Cádiz noten que el Gobierno de Juanma Moreno está con ellos y con su alcalde”.

Mercedes Colombo ha hablado además de la satisfacción “que tenemos gracias a los fantásticos datos de turismo en nuestra tierra, ya que hemos batido un récord turístico en 2023. Más de 2,9 millones de viajeros se han alojado en hoteles de la provincia, y la cifra se duplica hasta los 5,8 millones de visitantes durante el año pasado, incluyendo todo tipo de alojamientos. Y la sierrra de Cádiz ha contribuido a estos datos ya que nos está permitiendo desestacionalizar el turismo, una de las premisas de la Junta de Andalucía y desde la sierra se ayuda a que la provincia de Cádiz sea referente todo el año y cree economía y riqueza”.

Alcalde de Ubrique

