Alas Violetas denuncia la extracción de agua sin control para beneficio privado

La Asociación Ecofeminista Alas Violetas difundió el 7 de febrero de 2024 un comunicado en el que señala que el pasado 27 de junio denunció ante la Delegación Territorial en Cádiz de la Consejería de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural la extracción de agua mediante camiones cisternas del Arroyo Seco a su paso por Ubrique.

Esta asociación considera que “la extracción de agua para beneficio privado, sin ningún tipo de control y de forma discriminada, es enormemente perjudicial para la colectividad, y más teniendo en cuenta la situación de sequía en la que nos encontramos”.

Según Alas Violetas, “la imagen de una España más seca es habitual. Las olas de calor y las sequías intensas y con mayor frecuencia, debido al cambio climático, harán que cada vez sea más difícil garantizar el agua en los periodos estivales. Por ello es de suma importancia concienciarnos de la necesidad de cuidar ese bien tan necesario. Desde Alas Violetas, viendo diariamente la captación de agua en la C/ Juzgado nos decidimos a denunciar la situación aportando las fotos de los vehículos y las fechas”.

El comunicado de Alas Violetas añade que “el resultado de esta acción ha sido positivo ya que el 15 de octubre del mismo año la Consejería, tras comprobar que no había autorización para las empresas de sustracción de aguas, que lo hacían de forma ilegal, sin instalación de un controlador homologado, ha abierto un expediente sancionador a las mismas”.

Alas Violetas señala además lo siguiente: “Hace pocos días el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha decretado sequía en nuestra Comunidad y ha anunciado que habrá restricciones de agua este verano en las principales ciudades si no cambia la tendencia del clima. Es por ello que desde la Asociación no sólo animamos a la sociedad a denunciar ante las autoridades situaciones de ilegalidad que perjudiquen nuestro medio ambiente, sino también a poner en práctica en nuestra vida diaria actuaciones en favor de nuestro entorno y nuestro planeta”.