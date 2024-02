Cuando el cine Capitol redujo los días de proyecciones por falta de espectadores

Texto: Fernando Sígler Silvera

Hace casi un año, El Periódico de Ubrique informaba de que el Ministerio de Trasportes, Movilidad y Agenda Urbana había publicado la resolución provisional de la línea 2 de la convocatoria de “Ayudas para la rehabilitación de edificios de titularidad pública en el marco del plan de recuperación, transformación y resiliencia”, y que el proyecto presentado por el Ayuntamiento de Ubrique, bajo la denominación “Espacios Reciclados. Cine Capitol”, había sido seleccionado en el décimo lugar de un total de 880 ideas planteadas desde todo el territorio nacional.

Pues bien, a propósito de ese proyecto, traemos a colación un dato histórico relacionado con el cine Capitol, publicado en el marco de una investigación sobre movimientos sociales y sindicales de la Sierra en el franquismo y la transición, que obtuvo una beca de la Diputación provincial de Cádiz dentro de la convocatoria de 2023.

El cine capitol fue protagonista de uno de los expedientes que se tramitaron en los años 70 con motivo de la crisis económica de aquel tiempo. Efectivamente, la crisis por la que atravesaron diversos sectores de la actividad económica en la Sierra mediada la década de los setenta tuvo su traducción en la tramitación de expedientes de reducción de jornada laboral con el objetivo de adaptarse a las circunstancias reestructurando algunas variables empresariales. Destacamos un caso ilustrativo sobre la reducción de jornada laboral de una plantilla a propuesta de una empresa de la comarca y aceptada por la administración. Se trata de la empresa Sirius, S.A., dedicada a la exhibición de películas en el cine Capitol de Ubrique.

Esta empresa presentó el 16 de enero de 1975 en la Delegación provincial de Trabajo una solicitud de reducción de días de trabajo, debido a «la falta de asistencia de público a las sesiones de cinematografía en la industria de esta clase con que cuenta en Ubrique». Aducía que resultaba antieconómica su explotación, lo cual podía deducirse de los datos de venta de localidades, que no alcanzaba «número suficiente para que puedan cubrirse gastos». Por esta razón proponía que las funciones se redujeran a tres días a la semana: sábado, domingo y lunes (1).

Esta solicitud se acogía a lo que disponía un decreto sobre política de empleo del año 1972, que, entre otras disposiciones, recogía la siguiente actuación: «regular o proponer, en su caso, la ordenación de los procesos de reestructuración y reconversión de empresas, grupos o sectores de actividad motivados por causas económicas o tecnológicas» (2).

A tenor de esta propuesta de la empresa, la inspección de Trabajo visitó la sala de cine y comprobó que «efectivamente la situación por la cual atraviesa el centro de trabajo de Ubrique es difícil, debido a la falta de asistencia de público a las proyecciones de películas, siendo los días de sábados, domingos y lunes los de mayor afluencia, y de aquí que sean estos días los únicos de semana en que conviene tener abierta la sala de proyecciones». Así, la inspección informó favorablemente a la petición de la empresa de reducir los días laborables. Del mismo modo, la Delegación provincial de Industria y Turismo señaló que por su parte no existía inconveniente en que se autorizara la reducción de jornada al personal, tal como pedía la empresa.

Dado que esta reducción del número de días de trabajo era superior a una tercera parte de la jornada normal en la semana, a los trabajadores correspondía la cobertura de la prestación de desempleo. Así pues, la Delegación de provincial de Trabajo autorizó a Sirius la reducción del número de días de trabajo a tres a la semana durante seis meses. Esta medida afectaba a los siguientes trabajadores del cine Capitol: Manuel Rodríguez Delgado, Juan López Moreno, José María López Muñoz, Josefa Guerra Guerra, Juan Lobato Cabrera y Joaquín Román Millán. La administración acordó que estos trabajadores se beneficiaran de las prestaciones de desempleo durante los días de la semana que no trabajasen.

Notas:

(1) Archivo Histórico Municipal de Ubrique (AHMU), leg. 1678, expediente de la empresa Sirius, S.A., 13/3/1975.

(2) Decreto 3090/1972, de 2 de diciembre, sobre política de empleo. Boletín Oficial del Estado, n.º 274, 15/11/1972, págs. 20331-20335.