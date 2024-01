¿Es la gestión de la sanidad andaluza tan nefasta como dicen?

Por Antonio Rodríguez Carrión

Presidente del Observatorio de Salud “Especialistas ¡YA!”

El Centro de Salud de Ubrique tiene en plantilla 11 médicos especialistas en Medicina Familiar con plaza en propiedad, que atienden a cupos de adultos con una media de 1.300 tarjetas sanitarias; 2 médicas en “función de pediatría”, con 900 niños por consulta; 4 médicos en Dispositivo de Apoyo; 17 enfermeras; además de matrona, administrativos, auxiliares de clínica, técnicos, celadores, etc. hasta completar más de 65 trabajadores. Además, Ubrique dispone de Mutuas y de varias consultas privadas de especialidades médicas que disminuyen la carga asistencial al Centro de Salud.

Sin embargo, diga lo que digan los papeles que desde la Gerencia del Área Sanitaria se envían a la Delegada Territorial y a la Consejera de Salud, la cruda realidad es que el Centro de Salud de Ubrique presenta de forma crónica demoras médicas de hasta dos semanas en varios cupos y masificación del Servicio de Urgencias, a lo que se añade otras muchas deficiencias y el gran paripé que son sus reuniones de Participación Ciudadana, todo ello denunciado por los colectivos sociales ubriqueños en el Consejo Sectorial de Salud celebrado el pasado 15 de enero, que pueden ser contrastadas en cualquier momento y que han sido comunicadas repetidamente a la Delegación Territorial de Salud y a la Gerencia del SAS.

Para saber el porqué y encontrar solución a las contradicciones que existen entre los informes que llegan a la Consejera de Salud y la realidad que sufren los pacientes ubriqueños, desde el Ayuntamiento de Ubrique se ha solicitado la realización de una auditoría por parte de los Servicios Centrales del Servicio Andaluz de Salud, pero parece ser que un baño de realidad puede estropear los magníficos resultados de gestión enviados por la Gerencia del Área de Salud de la Sierra de Cádiz plagados de datos extraídos de unos papeles que aguantan todo lo que le echen…

Si con los grandes recursos materiales y la plantilla de profesionales sanitarios completa y cualificada que hay actualmente en el Centro de Salud de Ubrique la Consejera de Salud no sabe o no puede gestionar una asistencia sanitaria digna a los 16.363 vecinos de Ubrique, el presidente Juanma Moreno y su equipo se están pegando un tiro en el pie, dando cancha a quienes denuncian una nefasta gestión de la asistencia sanitaria a más de ocho millones de andaluces.