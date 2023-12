Llamada para donar sangre

El Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz, dependiente del Servicio Andaluz de Salud, ha convocado dos jornadas de donación de sangre en el edificio del Mercado y Juzgados de Ubrique (c/ Elcano, 3ª planta): el lunes 18 de diciembre de 2023, de 10:30 a 13:30 horas y de 17:30 a 21:30 horas, y el martes 19 de diciembre, de 17:30 a 21:30 horas.

Dicho organismo expresó en un comunicado lo siguiente:

Durante estas fechas seguirá habiendo muchos enfermos en nuestros hospitales que necesitarán productos sanguíneos para mejorar su estado de salud. La Navidad es un tiempo en el que desciende el número de donaciones.

Es necesario que lleguemos a estas fiestas con unas reservas de sangre en nuestros hospitales que nos permitan disfrutar las fiestas sabiendo que no vamos a tener falta de sangre si necesitamos una transfusión.

Entre todos tenemos que conseguir que en la Navidad de nuestros enfermos no falten las transfusiones de sangre que necesiten.

En el área de influencia de nuestro Centro de Transfusión, Tejidos y Células de Cádiz, que lo compone la provincia de Cádiz y Ceuta, precisamos todos los días a 180 donantes de sangre para atender la demanda transfusional. La única manera de lograrlo es contar con un número suficiente de personas que realicen donaciones de sangre de manera regular e incorporar a nuevos donantes al sistema.

Por esto, hacemos un llamamiento a la población para que acudan a las colectas de sangre planificadas. Tanto a los que no son donantes de sangre, como a los que son habituales. Y a estos últimos les proponemos también que, si es posible, se acompañen a la colecta de alguna persona que haga su donación por primera vez.