La ubriqueña Belén Parra Torrejón, doctora en Química, premio San Alberto Magno de Tesis Doctorales

La doctora en Química ubriqueña Belén Parra Torrejón ha obtenido XLI Premio San Alberto Magno de Tesis Doctorales, concedido por el Colegio Oficial de Químicos del Sur y la Asociación de Químicos de Andalucía el 16 de noviembre de 2023, en el marco de los actos con motivo de la festividad de San Alberto Magno y del Día de la Química. Esta distinción la obtuvo por el trabajo “Nanomateriales multifuncionales inspirados en la estructura ósea con aplicaciones en medioambiente y salud”, que corresponde a la tesis doctoral que Belén Parra Torrejón realizó en el Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Granada en julio de 2023 y que fue calificada cum laude.

El jurado para la concesión de este premio, reunido bajo la presidencia de la doctora Alegría Carrasco Pancorbo, catedrática de la Universidad de Granada y vicedecana del Colegio de Químicos del Sur, destacó “el altísimo nivel de los trabajos presentados, así como la actualidad de las temáticas tratadas y la brillante trayectoria de los candidatos de acuerdo con sus respectivos historiales”, según informó el Colegio de Químicos.

Belén Parra Torrejón comenzó el grado en Química por la Universidad de Cádiz en 2013 y a partir del segundo año se inició en tareas investigadoras como alumna colaboradora del Departamento de Química Orgánica, en el grupo de investigación Productos Naturales (FQM-169). En la UCA realizó el Máster Interuniversitario en Química con especialidad en biomoléculas, obteniendo el premio extraordinario de Máster al mejor expediente. Posteriormente consiguió un contrato de Garantía Juvenil en el mismo grupo de investigación. Durante ese periodo adquirió gran experiencia en técnicas como RMN, HPLC, entre otras. Se incorporó al grupo de investigación FQM-368 (BionanoMet) del Departamento de Química Inorgánica de la Universidad de Granada, realizando investigaciones en nanotecnología, en concreto, en el diseño de biomateriales inspirados en la mineralización ósea con aplicación en medioambiente y salud que culminaron con su Tesis Doctoral, calificada Cum Laude, en julio de 2023.

Realizó una estancia con una beca de la European Molecular Biology Organization (EMBO) en la Universidad de Glasgow, Reino Unido, en concreto en el Centre for the Cellular Microenvironment de dicha Universidad, bajo la dirección del profesor Manuel Salmerón-Sánchez, aprendiendo técnicas de Biología Molecular. Ha participado también en diversos proyectos de investigación financiados por el Programa Estatal de Investigación, Junta de Andalucía y la Unión Europea.

La doctora Parra Torrejón ha publicado los resultados de sus investigaciones en diversas revistas, la mayoría de alto impacto (Biomaterials advances, Environmental Sience and Technology, Environmental Science: Nano, Journal of Nanomedicine), siendo un total de 17 artículos, en 5 de ellos como primera autora, habiendo presentado comunicaciones en 19 congresos nacionales e internacionales.

Asimismo, ha patentado resultados de interés, con un total de cuatro patentes de invención hasta la fecha, dos de ellas han sido transferidas y explotadas por una empresa (NanoIntec S.L.). Por último, también destacan sus actividades en divulgación científica, habiendo participado en diversos eventos como “Café con Ciencia” y “La Noche de los Investigadores”.