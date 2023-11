Hoja informativa de “Especialistas ¡Ya!”

El Observatorio de Salud “Especialistas ¡YA!” difundió el 22 de noviembre de 2023 el contenido de la hoja informativa que va a distribuir por todos los domicilios de Ubrique “como primera actuación de la nueva hoja de ruta hasta conseguir la asistencia sanitaria que todos los ubriqueños desean”. El texto es el siguiente:

HOJA INFORMATIVA 22 de noviembre de 2023

SITUACIÓN DE LA ASISTENCIA SANITARIA EN UBRIQUE

1.- Niños, ancianos y personas con grandes discapacidades que tienen que volver a desplazarse al Hospital de Villamartín para consultas de Medicina Interna, Traumatología y Salud Mental, a pesar de que tras cinco años de lucha de los ubriqueños se logró viniesen al Centro de Salud de Ubrique. Hace cuatro años se suspendieron dichas consultas “provisionalmente” por la pandemia de COVID y sin dar explicaciones no se han vuelto a restituir.

2.- Demoras de hasta dos semanas para consulta con el médico de cabecera.

3.- Pediatras a las que se incentiva con cuatro euros al día para gastos de desplazamiento o alquiler de piso, a pesar que la Junta de Andalucía ha catalogado a Ubrique como localidad de difícil cobertura por sus condiciones geográficas. Ello explica que hasta ocho pediatras hayan pasado consulta en Ubrique en los últimos 3 años.

4.- Trabajadores de Recepción que no reciben instrucciones claras, por lo que frecuentemente dan informaciones erróneas o contradictorias a los usuarios, o desconocen lo que deben informar.

5.- Sin información a través de Hojas informativas ni de los medios de comunicación locales sobre cursos, talleres, enfermedades más frecuentes o cómo hacer uso adecuado de los servicios sanitarios que presta el Centro de Salud.

6.- Servicio de Urgencias masificado debido a las grandes demoras en las consultas médicas.

7.- Ambulancias con solo el conductor para el traslado a grupos de pacientes debilitados tras diálisis o quimioterapia, haciendo largas rutas por desviarse a varios pueblos antes de llegar a Ubrique, con carreteras en muy mal estado que hacen del viaje un auténtico calvario.

8.- Tener que acudir de forma presencial al Centro de Salud para pedir cita de consulta no demorable.

9.- Escasez de material sanitario en el Centro de Salud.

10.- Reuniones de Participación Ciudadana en el Centro de Salud que son un auténtico paripé.

***********************************************************************

La actual situación de la asistencia sanitaria pública en Ubrique está denunciada por los colectivos ciudadanos en las reuniones del Consejo Local de Salud y reflejada en las actas.

Todos los problemas expuestos tienen fácil y rápida solución si todos remamos en la misma dirección. Por ello, esta Hoja Informativa se distribuirá a todos los vecinos de Ubrique, a los medios de comunicación, al Director Gerente del SAS, a la Consejera de Salud y al Consejero de Presidencia de la Junta de Andalucía.

Como la mayoría de los problemas en asistencia sanitaria son los mismos que denuncia la Plataforma “Asistencia Pediátrica Digna”, se mantendrán las grandes pancartas en el ayuntamiento y en las entradas a ubrique, así como las banderolas en balcones y lugares públicos

¡Todos unidos, lograremos una asistencia sanitaria justa!