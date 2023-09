Sanidad digna: ¿quién se perjudica?

Texto: Antonio Rodríguez Carrión. Presidente del Observatorio de Salud “Especialistas ¡YA!”

1.- ¿Quién se perjudica porque los médicos tengan incentivación digna para que las plazas rurales de difícil cobertura sean elegidas y no prefieran trabajar en consultas privadas o en Comunidades Autonómicas donde les ofrecen mejores condiciones laborales?

2.- ¿Quién se perjudica porque el médico de cabecera y el pediatra tengan tiempo y recursos humanos y materiales adecuados para poder hacer consulta “en acto único”, o poder contactar de forma ágil con los especialistas médicos de referencia, y así evitar varios días de demora tanto en sus consultas como en las de especialidades del hospital de referencia?

3.- ¿Quién se perjudica porque en la Consulta de Acogida de casos “no demorables” un enfermero no se haga responsable del diagnóstico y tratamiento de un paciente, lo cual es responsabilidad única del médico?

4.- ¿Quién se perjudica porque los profesionales sanitarios tengan tiempo y recursos materiales y humanos para ofrecer talleres de hábitos saludables o de primeros auxilios, o contra la obesidad o tabaquismo, y otros de interés general?

5.- ¿Quién se perjudica porque desde la dirección del Centro de Salud se informe a los usuarios del SAS a través de hojas informativas y de los medios de comunicación de aquellos conocimientos básicos y talleres sobre accidentes y enfermedades frecuentes y cómo utilizar adecuadamente los recursos sanitarios que se ofertan?

6.- ¿Quién se perjudica porque desde la dirección del Centro de Salud se dé información clara y completa a los trabajadores de Recepción y así éstos no tengan que dar informaciones contradictorias a los usuarios?

7.- ¿Quién se perjudica si en las reuniones de Participación Ciudadana del Centro de Salud la dirección cita a los principales colectivos relacionados con la salud (AMPAs, asociaciones deportivas, asociaciones de enfermos, etc.) y les entrega borrador del acta de cada sesión antes de 15 días de la reunión celebrada, y no que sea simplemente leída en la siguiente sesión, pasados más de 6 meses?

8.- ¿Quién se perjudica si la dirección del Centro de Salud acude a la citación cada vez que es citada al Consejo Municipal de Salud y luego transmite de forma completa y objetiva lo allí tratado a los profesionales sanitarios?

9.- ¿Quién se perjudica porque más de dos mil personas residentes a más de 30 minutos andando del Centro de Salud, gran parte del trayecto en zona sin edificaciones, dispongan de un Consultorio Médico Auxiliar en su zona?

10.- ¿Quién se perjudica porque las consultas externas de especialidades médicas más frecuentadas sean pasadas periódicamente en el Centro de Salud y evitar con ello miles de desplazamientos cada año a otra localidad?

11.- ¿Quién se perjudica porque los resultados de pruebas médicas realizadas en el hospital comarcal se envíen por correo postal o electrónico al médico de familia o al paciente, en lugar de obligar a éste a desplazarse a otra localidad simplemente para recoger dichos resultados?

12.- ¿Quién se perjudica porque se tenga como hospital de referencia a un hospital comarcal público en lugar de un hospital comarcal privado que lleva concertado cerca de 30 años?