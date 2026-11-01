Salarios, vivienda, precios: CCOO y UGT llaman a la huelga general el 11N

Los sindicatos Comisiones Obreras (CCOO) y Unión General de Trabajadores (UGT) han hecho un llamamiento a la huelga general para el 11 de noviembre de 2026. En un comunicado conjunto, exponen lo siguiente:

«La huelga general del 11N es la respuesta a la insaciable avaricia inmobiliaria que especula con uno de los principales derechos de ciudadanía, haciendo prácticamente imposible el acceso a la mayoría a una vivienda digna.

La huelga general del 11N es la denuncia de la clase trabajadora a una política empresarial que aprovecha el crecimiento económico del país para engordar su patrimonio con grandes beneficios a costa de los salarios de las personas trabajadoras.

La huelga general del 11N muestra la indignación de la mayoría del país por un modelo económico que traslada a los precios y al consumo de bienes básicos, los márgenes empresariales para sufragar los incrementos de los costes de la crisis energética provocada por la infamia de las guerras.

La huelga general del 11N nos muestra la fuerza de una sociedad movilizada liderada por la juventud, mujeres y hombres que demuestran su compromiso con la lucha colectiva y que para nada son la generación de cristal.

La huelga general del 11N es un clamor contra la precariedad laboral y habitacional que lastra a millones de personas, y especialmente a mujeres y migrantes afectados por una situación de vulnerabilidad económica.

La huelga general del 11N es un llamamiento a vivir dignamente, a no dejarnos la salud en el trabajo, a no ser estigmatizados por empresarios carentes de ética cuando enfermamos, a que nuestras preocupaciones por llegar a fin de mes y no ser desahuciadas no nos aboquen a la enfermedad mental.

La huelga general del 11N confirma el compromiso de la sociedad con unos servicios públicos que garanticen la salud, educación, cuidados y vivienda evitando que sean las personas trabajadoras las que se lo tengan que pagar en el sector privado.

UGT y CCOO llamamos a la huelga general el 11 de noviembre para desbloquear la negociación colectiva, para:

Subir salarios

Reducir la jornada

Mejorar la salud de las personas trabajadoras

Erradicar la precariedad,

CCOO y UGT llamamos a la huelga general para emplazar a todas las administraciones públicas a impulsar políticas que acaben con la especulación de la vivienda.

UGT y CCOO llamamos a la huelga general para que se ponga control a la deriva de los precios que lastran las rentas de la clase trabajadora».