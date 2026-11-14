El legado del periodista y escritor ubriqueño Jesús Ynfante Corrales se abre un hueco en la I Jornada María Moliner de la Biblioteca Nacional

Dentro de la I Jornada María Moliner, celebrada en la Biblioteca Nacional de Madrid el martes 10 de noviembre de 2026 y organizada por ANABAD (Asociación Nacional de Archiveros, Bibliotecarios, Arqueólogos y Documentalistas), el escritor y periodista ubriqueño Jesús Ynfante Corrales y su legado han estado presentes de la mano de la historiadora Margarita García Díaz, en representación de la Casa de la Memoria La Sauceda, con una ponencia titulada «La biblioteca del periodista y escritor Jesús Ynfante Corrales: del exilio, al uso público». A continuación recogemos la mayor parte de su intervención:

«En primer lugar, quiero agradecer a la organización de esta jornada la oportunidad de dar a conocer a nuestro protagonista y a las actuaciones que venimos sosteniendo desde que la familia de Jesús Ynfante, en un gesto, totalmente altruista, puso su legado en nuestras manos.

He de decir que yo estoy aquí en calidad de representante de un nutrido grupo de personas, asociaciones y entidades que, de una o de otra manera, han contribuido en la puesta en marcha de este proyecto.

Para empezar, se hace imprescindible dar una pincelada sobre la vida y obra de este autor que, en algún que otro momento, se convirtió en una auténtica piedra en el zapato del ulterior franquismo y de lo que él llamaba, “la Transición de nunca acabar”. Jesús Ynfante Corrales nació en Ubrique en 1944 y falleció en Los Barrios en 2018. Cuando llegó a la universidad, se incorporó a las luchas contra la dictadura, por lo que sufrió cárcel y torturas. Una vez que quedó en libertad se trasladó a París, donde quedó integrado en el exilio cultural español. A lo largo de su vida profesional residió en diferentes ciudades, como Bruselas, donde asumió la responsabilidad de la corresponsalía de la Agencia Efe. Estos años de estancia en Europa le permitieron adoptar una visión más amplia de la situación de España.

Manejando información de primera mano, en 1970 publicó la obra que le valió para consagrarse como sólido y valiente periodista, a pesar de su juventud: La prodigiosa aventura del Opus Dei: génesis y desarrollo de la Santa Mafia, con la que puso en jaque a la organización. El libro, prohibido en España, no obstante, se distribuyó de manera inmediata.

Su obra creció y, aparte de centenares de artículos y unos 15 libros -prácticamente todos, ensayos- también escribió una novela: El silencio de la termita, en la que, con su fina ironía y su estilo sarcástico, parodia al personaje de Ruiz Mateos.

Una vez formalizada la donación, hubo que ir al rescate de sus fondos al que fue su último domicilio, en la ciudad de Los Barrios, también en Cádiz y, después de un ingente trabajo de organización y clasificación, su archivo está ya disponible para quien quiera acceder a él.

Por otro lado, el grueso de su biblioteca, especialmente los volúmenes de historia contemporánea, memoria histórica, ciencia política, economía, filosofía, etc., están igualmente registrados y listos para su consulta y préstamo.

De hecho, la biblioteca de la Casa de la Memoria La Sauceda está registrada en la RED IDEA (Red de Centros de Documentación y Bibliotecas Especializadas de Andalucía), formando parte de un sistema de colaboración entre las más de 150 bibliotecas especializadas y centros de documentación existentes en la comunidad.

Sin embargo, siempre se tuvo la intención de que una parte de su biblioteca, la más personal, la que incluye los títulos literarios, libros de poesía, obras de referencia de carácter más general, ediciones en otros idiomas, etc., volviera a Ubrique, como el retorno de esa parte esencial de uno de sus hijos ilustres.

Así que se acometió el traslado y el acondicionamiento de una sala en la Biblioteca Municipal de Ubrique, biblioteca que lleva el nombre del padre de la patria andaluza, Blas Infante, con quien Jesús estaba emparentado. La corporación del ayuntamiento y su personal se volcaron en nuestra propuesta y se pudo inaugurar el nuevo espacio, hace ahora dos años.

Al acto, presidido por las autoridades locales, junto a su familia, se unieron algunos amigos de Jesús, que fueron fundamentales en su vida, como el periodista y presidente de la Asociación Manuel Azaña, Isabelo Herreros; el aviador y miembro fundador de la Unión Militar Democrática, José Ignacio Domínguez; el presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui del Campo de Gibraltar, Pablo Bianchi, el periodista y activista de la memoria Juan León Moriche, etc.

Incluimos en el programa de ese día la presentación de un libro póstumo, cuyo borrador localizamos en su archivo y que hemos podido editar, con el apoyo de la Diputación de Cádiz. Se trata de La Remonarquía española, la última restauración de la monarquía en España. Del prólogo es autor Isabelo Herreros y la portada se debe a otro de sus mejores amigos y cómplices, el artista plástico Andrés Vázquez de Sola.

Hemos continuado el trabajo dinamizando la biblioteca ubriqueña. Para ello nos pusimos en contacto con su Club de Lectura y, tras leer este último libro de Jesús, hemos celebrado un encuentro literario y con posterioridad, se programó una visita a la Casa de la Memoria.

Y hoy estamos aquí para dejar constancia de este autor imprescindible para entender los últimos 60/70 años de nuestro país y para invitarles a que lo conozcan. En las páginas webs, tanto de la Casa de la Memoria la Sauceda, como de la Asociación Papeles de Historia, pueden profundizar en su figura.

Al final, quizá podamos concluir que, construir el conocimiento y progresar de la mano de la cultura, es una muy notable tarea, en la que se conjugan colaboración y entendimiento. En este caso, se conjugan, el legado de Ynfante y la generosidad de su familia; el soporte institucional desde la Diputación Provincial de Cádiz y el Ayuntamiento de Ubrique; el impulso desde el asociacionismo, como el que está presente en la Casa de la Memoria La Sauceda y en la Asociación Papeles de Historia; el trabajo que se realiza desde el voluntariado y especialistas en historia, memoria, literatura, etc: y el interés de la ciudadanía, verdadera depositaria de los valores que, con estas actuaciones, se ponen en juego.

Muchas gracias».