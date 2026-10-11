El sábado 24 de octubre de 2026, de 10:30 a 12:30 horas, se celebra en la Sala de Fitness de la Piscina Cubierta Municipal de Ubrique un Taller Práctico de Primeros Auxilios, organizado por la Escuela de Salud ¡Especialistas Ya!, con la colaboración del Ayuntamiento. Esta actividad está dirigida por el doctor Antonio Rodríguez Carrión.

La entidad organizadora explica: «Los primeros minutos de una emergencia pueden ser decisivos para salvar una vida. Por ello, consideramos fundamental que cualquier ciudadano sepa reconocer una situación de urgencia, avisar correctamente al 112 y aplicar las primeras medidas de ayuda mientras llegan los profesionales sanitarios.

En este taller gratuito, abierto a toda la población, enseñaremos de forma sencilla y práctica cómo actuar ante una pérdida de conocimiento, una parada cardíaca, un atragantamiento, un accidente de tráfico o la sospecha de un ictus, así como técnicas básicas de vendaje e inmovilización».

Las inscripciones podrán realizarse del 13 al 16 de octubre, mediante WhatsApp al teléfono del Observatorio de Salud (630 289 461), indicando nombre, apellidos y «Inscripción en Taller de Primeros Auxilios».